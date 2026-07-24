Gdzie obejrzeć Wrocław Panthers - Alpine Rams?

Po ostatnim, niezwykle okazałym zwycięstwie nad Firenze Red Lions, reprezentanci Polski w tych elitarnych rozgrywkach nie zwalniają tempa. Tym razem ich rywalem na własnym terenie będzie ekipa ze Szwajcarii, dla której jest to debiutancki, historyczny sezon na europejskiej arenie. Choć w dotychczasowych ośmiu spotkaniach zespół Alpine Rams odniósł tylko jedno zwycięstwo, statystyki te nie oddają w pełni potencjału tej drużyny. Szwajcarzy regularnie punktują w każdym meczu, a w starciach z Paris Lights czy London Warriors byli o krok od przechylenia szali zwycięstwa na swoją korzyść. W sobotę na Stadionie Olimpijskim z pewnością postawią „Panterom” twarde warunki.



Wrocławianie przystępują do tego meczu z solidnym bilansem sześciu zwycięstw i dwóch porażek, co plasuje ich w ścisłej czołówce tabeli AFLE - The League Europe. Wygrana z drużyną z Florencji pozwoliła wrocławskiemu zespołowi powrócić na zwycięską ścieżkę oraz wykonać kolejny milowy krok w kierunku upragnionej fazy play-off. Sobotnie popołudnie na Stadionie Olimpijskim zapowiada się jako pełne sportowych emocji widowisko, którego żaden kibic nie powinien przegapić.



„Nie możemy się doczekać najbliższego sobotniego popołudnia i meczu przed własną publicznością. Rams to znacznie lepsza drużyna, niż wskazuje na to ich bilans. Wzmocnili się kilkoma utalentowanymi francuskimi zawodnikami z Thonon les Bains oraz innych zespołów. Mają solidnego quarterbacka i potężnego amerykańskiego tight enda z doświadczeniem w NFL. Będą wymagającym rywalem. Jak zawsze, liczymy na wsparcie naszych kibiców! RAZEM!” - komentuje Dave Likins, główny trener Panthers Wrocław



„Jesteśmy zadowoleni z wyniku rywalizacji z Firenze Red Lions, jednak nasze myśli są już w pełni skupione na kolejnym wyzwaniu. Do spotkania z Alpine Rams przygotowujemy się z takim samym zaangażowaniem i profesjonalizmem jak do każdego innego meczu. Chcemy wyjść na boisko w stu procentach skoncentrowani na zadaniu i zaprezentować pełnię naszych możliwości. Doskonale wiemy, na co nas stać, i wierzymy we własne umiejętności. Cel na sobotę jest jasny: dopisać kolejne zwycięstwo do naszego bilansu. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców na Stadion Olimpijski. Wygrajmy ten mecz #Razem!” - dodaje Jakub Ciurkot, kicker Panthers Wrocław.

Transmisja meczu w sobotę 25 lipca w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.

Panthers Wrocław