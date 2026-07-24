Grbić podjął decyzję ws. Kochanowskiego. Wszystko jasne!

Kochanowski był z drużyną w Chicago na ostatnim turnieju fazy interkontynentalnej, ale nie pojawił się na boisku.

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Tym razem trener Nikola Grbić nie zdecydował się zabrać utytułowanego zawodnika, a czwórkę środkowych stanowić będą: Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak i Jakub Majchrzak.

Do pełnił formy wrócił już rozgrywający Jan Firlej, dlatego do Ningbo poleci tylko dwóch graczy na tej pozycji.

Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu sprzed roku, w zasadniczej części rywalizacji z bilansem 10 zwycięstw i dwóch porażek zajęli drugie miejsce. W czwartkowym ćwierćfinale zmierzą się z Ukraińcami, prowadzonymi przez byłego szkoleniowca polskiej kadry Argentyńczyka Raula Lozano.

Inne pary ćwierćfinałowe tworzą: Słowenia z debiutującą w czołowej „ósemce” tych rozgrywek Turcją, niepokonana w fazie interkontynentalnej Japonia z drużyną gospodarzy - Chinami oraz Włochy z USA.

Skład reprezentacji Polski na turniej finałowy NL w Ningbo opisujemy TUTAJ.

PAP