Juergen Klopp wraca do trenowania! Objął wielką reprezentację

Piłka nożna

Juergen Klopp, były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu, został selekcjonerem reprezentacji Niemiec - potwierdziła tamtejsza federacja piłkarska. Zastąpił Juliana Nagelsmanna, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu drużyny narodowej w 1/16 finału mistrzostw świata.

Jurgen Klopp podczas konferencji prasowej
fot. PAP/EPA
Jurgen Klopp objął reprezentację Niemiec

59-letni obecnie Klopp pracował jako pierwszy trener w FSV Mainz (2001-08), Borussii Dortmund (2008-15) i Liverpoolu (2015-24). W 2019 roku sięgnął z angielskim zespołem po triumf w Lidze Mistrzów.

 

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W ostatnich dwóch latach pełnił funkcję szefa ds. futbolu w Red Bullu, gdzie nadzorował sieć klubów piłkarskich prowadzonych przez ten koncern. 

PAP
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JUERGEN KLOPPNIEMCYPIŁKA NOŻNA
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