Juergen Klopp wraca do trenowania! Objął wielką reprezentację
Juergen Klopp, były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu, został selekcjonerem reprezentacji Niemiec - potwierdziła tamtejsza federacja piłkarska. Zastąpił Juliana Nagelsmanna, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu drużyny narodowej w 1/16 finału mistrzostw świata.
Jurgen Klopp objął reprezentację Niemiec
59-letni obecnie Klopp pracował jako pierwszy trener w FSV Mainz (2001-08), Borussii Dortmund (2008-15) i Liverpoolu (2015-24). W 2019 roku sięgnął z angielskim zespołem po triumf w Lidze Mistrzów.
ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! To koniec epoki w reprezentacji Argentyny
W ostatnich dwóch latach pełnił funkcję szefa ds. futbolu w Red Bullu, gdzie nadzorował sieć klubów piłkarskich prowadzonych przez ten koncern.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Fenerbahce Stambuł - Górnik Zabrze. Skrót meczu