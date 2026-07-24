Kajetanowicz i Szczepaniak po rozgrzewce. Niebawem rusza Rajd Polski

Piątkowy program 82. edycji polskiego klasyka - przeniesionego w tym roku z Mazur na Śląsk - rozpoczął się od charakterystycznego dla Rajdowych Mistrzostw Europy FIA ERC odcinka kwalifikacyjnego. Wykorzystano próbę Bieruń o długości 6 kilometrów, a jej wyniki decydowały o kolejności startowej do sobotniej części rajdu. Jednak w przeciwieństwie do zawodów rozgrywanych po szutrze, na których w większości przypadków droga staje się coraz bardziej przyczepna – i przez to szybsza – wraz z przejazdem kolejnych samochodów, na asfaltowych odcinkach optymalna pozycja zależna jest od większej liczby czynników i nie zawsze ta z przodu jest najkorzystniejsza.

Oes Bieruń był mieszanką szerokich sekcji z dobrej jakości nawierzchnią, jak i wąskich fragmentów pokrytych zniszczonym asfaltem. Zanim przystąpiono do kwalifikacji, odbyły się tzw. przejazdy treningowe. W nich Kajetanowicz i Szczepaniak uzyskali odpowiednio czwarty i dziewiąty rezultat. Natomiast już podczas odcinka kwalifikacyjnego duet ORLEN Rally Team wykręcił dziesiąty czas, realizując swój plan dotyczący wspomnianej kolejności startowej.

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– Jesteśmy po odcinku kwalifikacyjnym i dwóch przejazdach treningowych. Pewnie z drugi raz jechałem tym samochodem w takich warunkach, natomiast spisuje się on bardzo dobrze. Dziękuję ekipie mechaników za przygotowanie. Jesteśmy zadowoleni z pozycji na drodze, nie chcemy być pierwsi, nie chcemy czyścić. Nie mam stuprocentowej pewności, czy to jest dobra decyzja. Myślę jednak, że nie jest ona tutaj aż taka istotna. Najważniejsze, że wszystko działa bardzo dobrze i nie możemy doczekać się startu. Jest mnóstwo kibiców przy trasie, bardzo mnie to cieszy, bo przecież też dla nich jeździmy i nie tylko sami czerpiemy przyjemność z jazdy, ale też, mam nadzieję, im ją dajemy. Moje serce rośnie, gdy widzę jak dużo kibiców przyjechało na to rajdowe święto w Polsce. Cieszmy się tym, kibicujcie, oczywiście bezpiecznie i do zobaczenia na odcinkach specjalnych, no i, mam nadzieję, też na mecie – komentował Kajetan Kajetanowicz, jedyny kierowca w historii, który trzykrotnie z rzędu zdobył tytuł Rajdowego Mistrza Europy.

Na piątkowe popołudnie zaplanowano uroczystą ceremonię startu 82. Rajdu Polski oraz widowiskowy superoes GZM Katowice powered by ORLEN OIL (2,20 km), wytyczony w samym sercu miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Spodka. Z kolei w trakcie sobotniej części rajdu załogi przejadą kolejne siedem odcinków. Dwukrotnie zmierzyć się będzie trzeba z próbami: Jastrzębie Zdrój (17,05 km), Ochaby (11,20 km) oraz Gmina Jasienica (19 km). Dzień ponownie zakończy się superoesem, ale tym razem rozgrywanym pod Stadionem Śląskim (1,5 km). Łączna długość rozłożonego na piątek i sobotę pierwszego etapu wynosi prawie 100 kilometrów.

Starty Kajetana Kajetanowicza wspierają partner tytularny ORLEN Rally Team – ORLEN S.A., a także partner techniczny Delphi oraz ORLEN OIL.

Rajd Polski 2026 - nieoficjalne wyniki odcinka kwalifikacyjnego:

1. Stříteský/Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) 3:03,188

2. Marczyk/Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) +0,6 s

3. Suninen/Haapala (Škoda Fabia RS Rally2) +1,2 s

4. Creighton/Regan (Citroën C3 Rally2) +1,5 s

5. Mabellini/Lenzi (Lancia Ypsilon Rally2) +1,5 s

6. Bulacia/Murado (Škoda Fabia RS Rally2) +1,8 s

7. Tempestini/Maior (Škoda Fabia RS Rally2) +1,8 s

8. Sroka/Kielar (Škoda Fabia RS Rally2) +3,2 s

9. Kajetanowicz/Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +3,4 s

10. Reiersen/Gustaffson (Škoda Fabia RS Rally2) +3,6 s

KN, informacja prasowa