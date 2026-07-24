Klaudia Zwolińska z medalem mistrzostw świata!

Zwolińska była trzecia z czasem 103,21. Kneblova triumfowała rezultatem 100,52, a Doria, najlepsza w półfinale, uzyskała czas 103,04. W eliminacjach odpadła 48. Hanna Danek, która uzyskała czas 116,07.

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To w sumie szósty medal mistrzostw świata w dorobku Zwolińskiej. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża w zeszłym roku w czempionacie w australijskim Penrith zdobyła dwa złote krążki - w K1 i C1.

To pierwszy medal Zwolińskiej na tych MŚ, ale drugi reprezentacji Polski. W czwartek srebrny medal w slalomie kajakowym K1 wywalczył Michał Pasiut.

Wcześniej rywalizację mężczyzn wygrał Hiszpan Miquel Trave rezultatem 88,28. Srebro wywalczył Brytyjczyk Adam Burgess ze stratą 1,49, a brąz zdobył Czech Lukas Kratochvil - strata 1,61.

W półfinale odpadł Szymon Nowobilski, który zajął 16. miejsce z czasem 94,91. W eliminacjach startowali Michał Wiercioch, który z rezultatem 93,38 zajął 40. miejsce, a także 66. Kacper Sztuba - 135,61.

Na sobotę zaplanowano rywalizację w kayak crossie.

Mistrzostwa świata rozpoczynają cykl kwalifikacji do igrzysk Los Angeles 2028. Właśnie w Oklahoma City rozegrane zostaną za dwa lata olimpijskie zawody w slalomie kajakowym, ale na innym torze, którego budowa trwa.

Wyniki:

C1 kobiet

1. Tereza Kneblova (Czechy) 100,52

2. Monica Doria (Andora) strata 2,52

3. Klaudia Zwolińska (Polska) 2,69

...

48. Hanna Danek (Polska) odpadła w eliminacjach

C1 mężczyzn

1. Miquel Trave (Hiszpania) 88,28 s

2. Adam Burgess (W. Brytania) strata 1,49

3. Lukas Kratochvil (Czechy) 1,61

...

16. Szymon Nowobilski (Polska) odpadł w półfinale

40. Michał Wiercioch (Polska) odpadł w eliminacjach

66. Kacper Sztuba (Polska) odpadł w eliminacjach

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KP, PAP