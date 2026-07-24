Lider kadry wprost przed ćwierćfinałem LN siatkarzy. "Jesteśmy w stanie powtórzyć historię"

Siatkówka

Reprezentacja Polski 30 lipca rozpocznie zmagania w turnieju finałowym Ligi Narodów siatkarzy. Jeden z liderów kadry Kamil Semeniuk w rozmowie z Polsatem Sport podkreślił, że Biało-Czerwoni są w stanie powtórzyć sukces sprzed roku.

Siatkarz w czerwonej koszulce krzyczy z radości, zaciskając pięść.
fot. FIVB
Kamil Semeniuk

Polscy siatkarze z kompletem zwycięstw zakończyli trzeci turniej Ligi Narodów w Chicago. Biało-Czerwoni już po drugim meczu w USA, wygranym z Brazylią 3:0, byli pewni udziału w turnieju finałowym w chińskim Ningbo. W ćwierćfinale rozgrywek zmierzą się z Ukrainą. 

 

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- W ostatnim turnieju w Chicago pokazaliśmy, że jesteśmy w naprawdę niezłej dyspozycji i gotowi do walki o obronę tego tytułu. Jedziemy na pewno pozytywnie nastawieni, zmobilizowani, aby być tam do samego końca - powiedział przed wylotem do Chin przyjmujący reprezentacji Polski, Kamil Semeniuk.

 

Przypomnijmy, że w Ningbo siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia będą bronili tytułu. Przed rokiem w wielkim finale rozgrywek rozgromili Włochów 3:0. Jak będzie tym razem?

 

- Myślę, że naszą ciężką grą i potem wylanym na boisku jesteśmy w stanie powtórzyć tę piękną historię, którą udało się zrobić rok temu w tym samym mieście. Wspomnienia mamy bardzo dobre i mam nadzieję, że ten wyjazd i finały w Ningbo w tym roku również zakończą się happy endem dla nas - dodał 30-letni siatkarz.

 

Impreza finałowa odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo. Oprócz Biało-Czerwonych i gospodarzy wystąpią tam: Japonia, Słowenia, USA, Włochy, Turcja i Ukraina.

 

Transmisja meczu Polska - Ukraina 30 lipca o godzinie 13:15 polskiego czasu w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 12:00.

KP, Polsat Sport
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LN siatkarzy: Polska - Ukraina. Kto w półfinale?
KAMIL SEMENIUKLIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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