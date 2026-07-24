Liga Narodów: Brazylia - Włochy. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Brazylia i Włochy zmierzą się w półfinale Ligi Narodów siatkarek. Kto będzie górą w tej rywalizacji? Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Włochy od godz. 10:00 na Polsatsport.pl.

Przed nami niezwykle ciekawie zapowiadające się półfinałowe spotkanie Ligi Narodów siatkarek. W pierwszym meczu sobotniej rywalizacji zmierzą się Brazylia i Włochy. Obie ekipy pewnie pokonały swoje rywalki w ćwierćfinale i chcą przypieczętować kolejny dzień awansem do wielkiego finału.

 

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Brazylijki pokonały Japonię 3:1, choć pierwszy set nie zwiastował łatwego meczu. Po przegranej na przewagi siatkarki z Ameryki Południowej spisały się jednak triumfując kolejno do 22, 16 i 20.

 

Włoszki z kolei nie miały większych problemów w rywalizacji z Holandią. Zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego poradziły sobie doskonale wygrywając trzy sety do 21, 16 i 16.

 

Spotkania są rozgrywane o nietypowych dla polskiego widza godzinach porannych ze względu na gospodarza zawodów, który zagra w drugim półfinale. Turniej jest rozgrywany w leżącym na południowym wschodzie Chin Makau.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Włochy od godz. 10:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport
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