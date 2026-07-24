Przed nami niezwykle ciekawie zapowiadające się półfinałowe spotkanie Ligi Narodów siatkarek. W drugim meczu sobotniej rywalizacji zmierzą się Chiny i Turcja. Obie ekipy nie bez problemów pokonały swoje rywalki w ćwierćfinale i chcą przypieczętować kolejny dzień awansem do wielkiego finału.

ZOBACZ TAKŻE: Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy!

Chinki były o krok od odpadnięcia z turnieju, zwłaszcza po tym jak przegrały premierowego seta rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi do 15. Przełom nastąpił w kolejnych dwóch partiach wygranych do 23 i 20, ale w czwartym secie znów wysoko przegrały Chinki. Państwo Środka wzięło rewanż za porażkę w tie-breaku triumfując ostatecznie 15:13.

Turczynki także nie rozpoczęły dobrze rywalizacji z Kanadą przegrywając pierwszego seta do 22. Potem jednak przyszły trzy wygrane partie do 21, 21 i 17, co potwierdziło dominację kadry Turcji, którą czeka znacznie bardziej wymagające zadanie.

Spotkania są rozgrywane o nietypowych dla polskiego widza godzinach porannych ze względu na gospodarza zawodów, który zagra we wspomnianym półfinale. Turniej jest rozgrywany w leżącym na południowym wschodzie Chin Makau.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chiny - Turcja od godz. 13:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport