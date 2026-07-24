Liga Narodów siatkarek. Gdzie obejrzeć mecze półfinałowe?

W czwartkowych ćwierćfinałach w turnieju w Makau Turcja pokonała Kanadę 3:1, a Chiny wygrały ze Stanami Zjednoczonymi 3:2. Wcześniej, w środę, Włochy ograły 3:0 Holandię, a Brazylia - 3:1 Japonię. Teraz przed nami półfinały. Turczynki zmierzą się z Chinkami, a Włoszki - z Brazylijkami.

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Aktualne mistrzynie olimpijskie i świata walczą o czwarty tytuł w Lidze Narodów, w tym trzeci z rzędu. Brazylijki jeszcze nigdy nie stanęły na najwyższym stopniu podium tej imprezy, w dorobku mają cztery srebrne medale.



W 2022 i 2025 roku Włochy i Brazylia spotkały się w finale, w tej edycji zmierzą się ze sobą już w półfinale. W drugim meczu tej fazy Turcja będzie rywalizowała z Chinami. W roku 2023 oba zespoły dotarły do decydujacego o tytule meczu, który wygrała Turcja.

Liga Narodów siatkarek 2026. Gdzie oglądać półfinały?

2026-07-25: Brazylia – Włochy (sobota, godzina 9.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-07-25: Chiny – Turcja (sobota, godzina 13.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)