Magazyn Polskiego Sportu po sukcesie polskiej siatkówki - 25.07. Transmisja TV i stream online

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Przed nami kolejny odcinek Magazynu Polskiego Sportu. Gdzie obejrzeć program? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo "Magazyn Polskiego Sportu" na tle stylizowanej grafiki w odcieniach fioletu i błękitu.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Magazyn Polskiego Sportu?

Z Włoch do studia "Magazynu Polskiego Sportu". W pierwszej części programu odwiedzi nas bardzo silna delegacja mistrzów Europy U18 w siatkówce. Trener Jacek Nawrocki oraz najlepszy rozgrywający i MVP turnieju - Jakub Przybyłkowicz. Z najmłodszym polskim siatkarzem, który zadebiutował w dorosłej reprezentacji Polski oraz byłym szkoleniowcem kadry siatkarek porozmawiamy też o szansach drużyny Nikoli Grbicia w zbliżającym się turnieju finałowym Ligi Narodów w Chinach. 

 

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W drugiej części gościem Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będzie Sofia Ennaoui, która niedawno - nieco niespodziewanie - zdecydowała się na zakończenie lekkoatletycznej kariery. Dla naszej olimpijski z Rio oraz multimedalistki ME i HME w biegu na 1500 metrów szykujemy pewne niespodzianki.


W przeglądzie wydarzeń tygodnia wrócimy między innymi do Diamentowej Ligi w Londynie oraz dobiegających końca Gdynia Sailing Days.


Magazyn Polskiego Sportu w sobotę o 12.00 (wyjątkowo) w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport
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