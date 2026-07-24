Polak to niezwykle doświadczony pięściarz, który na zawodowych ringach stoczył aż 52 pojedynki. W przeszłości rywalizował z absolutną czołówką wagi ciężkiej, mierząc się m.in. z Władimirem Kliczko, Aleksandrem Powietkinem czy Arturem Szpilką.

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Dla Fury'ego to dopiero drugi występ w ringu od momentu powrotu ze sportowej emerytury. Brytyjczyk udanie wznowił karierę, pokonując w kwietniu Arslanbeka Machmudowa na punkty. W 2022 roku 37-latek nokautował Wacha w szóstej rundzie.

Starcie Wach - Fury będzie stanowiło dla Brytyjczyka część przygotowań do walki z Anthonym Joshuą. Obaj pięściarze podpisali już kontrakt na ten pojedynek, ale nieznany jest jeszcze dokładny termin.

Mariusz Wach - Tyson Fury. Kto wygrał? Jaki był wynik walki?

Walka Mariusz Wach - Tyson Fury odbędzie się w piątek 24 lipca. Wynik tego starcia zostanie opublikowany tuż po jego zakończeniu.

HP, Polsat Sport