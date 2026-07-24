Medalista igrzysk olimpijskich: Moim siatkarskim idolem był Polak

Siatkarska kadra Rumunii nie jechała do Moskwy w roli kandydata do medalu. Drużyna z południowo-wschodniej części Europy wciąż miała w składzie zawodników, którzy trzy lata wcześniej sięgnęli po brąz mistrzostw Europy, ale widać już było, że przebudowa reprezentacji odbijała się negatywnie na jej poziomie. W fazie grupowej zorganizowanych w stolicy Rosji igrzysk Rumuni spisywali się jednak znakomicie, pozostawiając w pokonanym polu nie tylko outsidera, Libię, ale i silne reprezentacje Brazylii i Jugosławii. Sposób na ekipę Nicolae Sotira znaleźli w tej części turnieju jedynie Polacy, którzy wygrali po zaciętym starciu 3:1. W półfinale Rumuni musieli uznać wyższość późniejszego triumfatora, ZSRR, ale w starciu o najniższy stopień podium zrewanżowali się oni Polakom, wygrywając 3:1.

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- Tuż przed igrzyskami braliśmy udział w rozgrywanym w Belgii turnieju, w którym pokonaliśmy ZSRR 3:0. Do Moskwy jechaliśmy więc z ogromną pewnością siebie. Nie byliśmy kandydatami do medalu, ale tamto zwycięstwo pokazało nam, że możemy rywalizować jak równy z równym z najlepszymi drużynami świata. ZSRR zdecydowanie przewyższało jednak inne ekipy siatkarskie. Mieli niesamowicie mocną ligę, tam każdy mecz był niczym finał, a to czyniło ich jeszcze silniejszymi. Po przegranym półfinale usiedliśmy i pytaliśmy sami siebie: "Czy możemy wycisnąć z tego turnieju coś jeszcze?". Odpowiedź brzmiała: "Tak". Przeanalizowaliśmy, co zrobiliśmy źle, przełknęliśmy porażkę i poszliśmy dalej. W meczu o trzecie miejsce zmierzyliśmy się z Polską, która pokonała nas wcześniej w fazie grupowej. Tym razem to my wygraliśmy 3:1. To było niezwykłe zwycięstwo i życzę każdemu sportowcowi, by choć raz w życiu miał okazję stanąć na olimpijskim podium. Tych emocji nie da się z niczym porównać - powiedział Cata-Chitiga w rozmowie z rumuńskim "Sportem".

Wychowanek Politehniki Timisoara w meczu o brąz moskiewskich igrzysk miał okazję stanąć oko w oko z jednym ze swoich sportowych idoli. Cata-Chitiga przyznał bowiem, że niesamowicie podziwiał... Polaka, Wiesława Gawłowskiego!

- Miałem w swoim życiu kilku idoli. Pierwszym z nich był mój kolega z podwórka, który zaprowadził mnie na trening Politehniki. Kolejnymi byli siatkarze wielkiej drużyny Timisoary, a później zawodnicy, których obserwowałem podczas zmagań na poziomie międzynarodowym. Podziwiałem wielkich radzieckich siatkarzy, takich jak Wiaczesław Zajcew, ale również Polaka, Wiesława Gawłowskiego, jak i wielu innych dominatorów ówczesnej siatkówki. Ich wszystkich łączyła mentalność. Talent jest ważny, ale to nie wystarczy. Oni wszyscy byli niezwykle pracowici i mieli niesamowitą odporność psychiczną. W sporcie zdarzają się momenty, kiedy nie trafia się piłki, przegrywa seta, a nawet mecz. Różnica tkwi w sposobie, w jaki reagujesz. Jeśli mentalnie się poddasz, przeciwnik natychmiast to wyczuje i wykorzysta - podkreślił Rumun.

Wiesław Gawłowski, jeden z idoli Mariusa Cata-Chitigi, to siatkarski mistrz świata z 1974 i złoty medalista olimpijski z 1976 roku. W siatkarskim CV ma również trzy wicemistrzostwa Europy. W drużynie narodowej rozegrał 366 spotkań (1969–1980).