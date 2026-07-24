Menadżer Chwalińskiej ujawnił. Tak wyglądają plany polskiej tenisistki

Maja Chwalińska po pechowo zakończonym Wimbledonie, w którym przegrała już w pierwszej rundzie z Mananchayą Sawangkaewą 6:2, 5:7, 2:6, powróci niebawem na kort. Polka wyleczyła już kontuzjowaną kostkę i jest gotowa do rywalizacji.

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- Ze zdrowiem Mai jest coraz lepiej. Trenuje z pełnym obciążeniem i przygotowuje się do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych - powiedział menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Uspokajam kibiców, nie ma powodu do zmartwień. Nie widzę zagrożenia, aby Maja miała nie lecieć do USA. Na co dzień jest uśmiechnięta, zadowolona. Przede mną na pewno nie gra, więc proszę mi wierzyć - jest bardzo dobrze - dodał.

Niedawno szkoleniowiec Jaroslav Machovsky zdradził, że 24-latka wystąpi w turniejach w Toronto, Cincinnati, Monterrey oraz na koniec w US Open. W przygotowaniach pomaga jej trener przygotowania motorycznego Igi Świątek Maciej Ryszczuk.



- Wygląda to tak jak do tej pory. Maja z Maćkiem pracują zdalnie. Niedawno poznałem Macieja i trzeba przyznać, że należy się wypowiadać o nim w samych superlatywach. Poza pełnym profesjonalizmem jest też bardzo fajnym człowiekiem. Mamy dobry kontakt. Maja wykonuje wszystko, co jej zaleca i efekty są świetne - przyznał Szczypka.

Tuż po Roland Garros wydawało się, że Chwalińska zyska spore grono sponsorów. Sytuacja wygląda jednak inaczej.

- Maja ma stałych sponsorów, których nie eksponuje na stroju, bo są też sponsorami klubu. Jestem właścicielem BKT, więc mogę zrezygnować z takiej ekspozycji na rzecz nowych sponsorów, którzy będą wspierać już stricte tenisistkę - przekazał.

- Rozmowy są zaawansowane, choć jeszcze niezakończone podpisem. Umowy czytamy bardzo wnikliwie przy współpracy z kancelariami prawnymi, żeby zabezpieczyć Maję w stu procentach. Dlatego tak długo to trwa - podsumował trener.

HP, Polsat Sport