Mistrzostwa Europy w Starych Jabłonkach. Rozlosowano grupy

Po raz pierwszy w historii ta impreza odbędzie się w Polsce. Będzie to wyjątkowa edycja, ponieważ zwycięzcy zapewnią sobie awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles.

Za nami jest już losowanie grup zarówno w rozgrywkach kobiet, jak i mężczyzn.

Nasz kraj będą reprezentowały duety Jundziłł/Jaroszczak, Kropidłowska/Łodej, Michalska/Okła, Kielak/Kudlik, Łunio/Kruczek (wśród kobiet) oraz Czachorowski/Krzemiński, Beta/Besarap, Ciemachowski/Taudul, Łosiak/Bryl oraz Kantor/Lejawa (wśród mężczyzn).

ME odbędą się w dniach 12 - 16 sierpnia.