Mistrzostwa Europy w Starych Jabłonkach. Rozlosowano grupy

Siatkówka

Od 12 do 16 sierpnia w Starych Jabłonkach odbędą się mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. W piątek odbyło się losowanie grup.

Dwóch siatkarzy plażowych w czerwonych koszulkach z numerami.
fot. Polsat Sport

Po raz pierwszy w historii ta impreza odbędzie się w Polsce. Będzie to wyjątkowa edycja, ponieważ zwycięzcy zapewnią sobie awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles.

 

Za nami jest już losowanie grup zarówno w rozgrywkach kobiet, jak i mężczyzn.

 

Nasz kraj będą reprezentowały duety Jundziłł/Jaroszczak, Kropidłowska/Łodej, Michalska/Okła, Kielak/Kudlik, Łunio/Kruczek (wśród kobiet) oraz Czachorowski/Krzemiński, Beta/Besarap, Ciemachowski/Taudul, Łosiak/Bryl oraz Kantor/Lejawa (wśród mężczyzn).

 

ME odbędą się w dniach 12 - 16 sierpnia.

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SIATKÓWKASIATKÓWKA PLAŻOWA
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