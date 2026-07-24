Nie pozostawiła rywalkom złudzeń! Ewa Swoboda mistrzynią Polski

Swoboda na 100 m w mistrzostwach kraju pierwszy raz triumfowała w 2016 roku w Bydgoszczy. Miała wówczas niespełna 19 lat. Zwyciężała też w 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 i 2024 roku.

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28-letnia biegaczka w Białymstoku nie pozostawiła złudzeń rywalkom. Srebrny medal zdobyła Kryscina Cimanouska - 11,36, a brązowy Małgorzata Pojęta - 11,44.

Bieg na 100 m mężczyzn czasem 10,24 wygrał Kopeć. Za nim uplasowali się Rafał Rembisz - 10,43 - i Jakub Lempach - 10,49. Kopeć ósmy raz został mistrzem Polski na tym dystansie i zrównał się tym samym z Marianem Woroninem. Uwzględniając bieg na 200 m, ma już w dorobku 10 złotych medali mistrzostw kraju na stadionie.

Pod nieobecność kontuzjowanej Marii Żodzik, w skoku wzwyż wynikiem 1,88 triumfowała Maja Słodzińska. Druga Wiktoria Miąso zaliczyła wysokość - 1,85, a trzecia Anna Gałka - 1,75.

Oszczepnik Marcin Krukowski dziesiąty raz w karierze został mistrzem kraju seniorów. W Białymstoku triumfował wynikiem 81,20. Na podium stanęli też Dawid Wegner - 80,84 i Cyprian Mrzygłód - 77,43.

Złoty medal w pchnięciu kulą zdobyła Zuzanna Maślana - 17,23. Srebro wywalczyła Aleksandra Torańczak - 15,62, a brąz Anna Kicińska - 15,44.

Konkurs skoku w dal wygrała Magdalena Bokun. Drugie miejsce zajęła Julia Adamczyk. Obie w swojej najlepszej próbie uzyskały wynik 6,25. Dlatego o kolejności na podium przesądziły ich pozostałe rezultaty. Trzecia była Małgorzata Jóźwicka - 6,19.

W trójskoku zwyciężył Dawid Krzemiński - 16,15 przed Janem Kulmaczewskim - 15,86 i Wojciechem Galikiem - 15,47. Krzemiński piąty raz w karierze zdobył medal mistrzostw Polski na stadionie. Zwyciężył też w zeszłym roku.

Na podium w biegu na 3000 m z przeszkodami stanęli Maciej Megier - 8.24,11, Adam Bajorski - 8.29,72 i Krzysztof Zieliński - 8.47,52 oraz Kinga Królik - 9.31,51, Agnieszka Chorzępa - 9.33,03 i Alicja Konieczek - 9.47,42.

Mistrzostwa Polski w Białymstoku potrwają do niedzieli.

KP, PAP