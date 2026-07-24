Nie tak miało być. Kolejne nietypowe zakończenie walki Głowackiego (WIDEO)

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Krzysztof Głowacki ponownie nie zaliczył udanego powrotu do klatki. Na gali Babilon 59 jego walka z Damianem Kostrzewą zakończyła się werdyktem no-contest.

Dwóch zawodników MMA walczy w ringu, jeden z nich jest przyparty do siatki przez rywala.
fot. Polsat Sport

W pierwszej rundzie Kostrzewa szybko sprowadził walkę do parteru i wydawało się, że był blisko zwycięstwa. Były mistrz świata wagi cruiser w boksie przetrwał jednak trudne chwile i potrafił zagrozić rywalowi w stójce.

 

W drugim starciu doszło do zakończenia pojedynku. Głowacki dwukrotnie trafił Kostrzewę w tył głowy. Były piłkarz ręczny został zbadany przez lekarza, który nie pozwolił na wznowienie pojedynku.

 

Walka została uznana za nieodbytą (no-contest). To drugi taki rezultat w walce "Główki" - 8 marca 2025 roku starcie z Jordanem Nandorem zostało przerwane ze względu na nieintencjonalny faul rywala.

 

Wynik walki:

Krzysztof Głowacki (2-2-2NC, 2 KO) - Damian Kostrzewa (1-2-1NC, 1 KO) - walka uznana za nieodbytą (no-contest)

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