Nie tak miało być. Kolejne nietypowe zakończenie walki Głowackiego (WIDEO)
Krzysztof Głowacki ponownie nie zaliczył udanego powrotu do klatki. Na gali Babilon 59 jego walka z Damianem Kostrzewą zakończyła się werdyktem no-contest.
Krzysztof Głowacki: Przepraszam, że ten pojedynek tak się zakończył
Krzysztof Głowacki - Damian Kostrzewa. Skrót walki
W pierwszej rundzie Kostrzewa szybko sprowadził walkę do parteru i wydawało się, że był blisko zwycięstwa. Były mistrz świata wagi cruiser w boksie przetrwał jednak trudne chwile i potrafił zagrozić rywalowi w stójce.
W drugim starciu doszło do zakończenia pojedynku. Głowacki dwukrotnie trafił Kostrzewę w tył głowy. Były piłkarz ręczny został zbadany przez lekarza, który nie pozwolił na wznowienie pojedynku.
Walka została uznana za nieodbytą (no-contest). To drugi taki rezultat w walce "Główki" - 8 marca 2025 roku starcie z Jordanem Nandorem zostało przerwane ze względu na nieintencjonalny faul rywala.
Wynik walki:
Krzysztof Głowacki (2-2-2NC, 2 KO) - Damian Kostrzewa (1-2-1NC, 1 KO) - walka uznana za nieodbytą (no-contest)