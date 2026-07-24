Niestety. Finał MŚ nie dla Polaka

Nowobilski uzyskał czas 94,91 i nie znalazł się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do wieczornego finału. Był jedynym Polakiem w półfinale. Najlepszy czas uzyskał Brytyjczyk Ryan Westley - 90,58.

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W eliminacjach odpadli Michał Wiercioch, który z rezultatem 93,38 zajął 40. miejsce, a także 66. Kacper Sztuba - 135,61.

W piątek zaplanowano jeszcze półfinał i finał slalomu C1 kobiet. W eliminacjach broniąca tytułu Klaudia Zwolińska zajęła 16. pozycję czasem 98,21. Odpadła 48. Hanna Danek, która uzyskała 116,07.

Mistrzostwa świata rozpoczynają cykl kwalifikacji do igrzysk Los Angeles 2028. Właśnie w Oklahoma City rozegrane zostaną za dwa lata olimpijskie zawody w slalomie kajakowym, ale na innym torze, którego budowa trwa.

KP, PAP