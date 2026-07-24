Niezniszczalny Kamil Glik przyznał to otwarcie! "Nie ukrywam, że serce mi krwawiło"

Kamil Glik i jego ostatni taniec

Kamil Glik w lutym ukończył 38 lat. Niemal połowę ubiegłego sezonu poświęcił na walkę z kontuzją kolana, na boisku wrócił dopiero w marcu. Na cztery minuty domowego starcia z GKS-em Katowice. 11 maja wszedł na minutę, w doliczonym czasie do meczu z Radomiakiem. Pięć minut w całym sezonie Ekstraklasy. Niejeden na jego miejscu powiedziałby "basta". Ale nie on. Kamil Glik nigdy się łatwo nie poddawał.



- Nie chciałem czuć uczucia niedosytu, więc postanowiłem przedłużyć karierę o ostatni rok. Od listopada zeszłego roku kontuzje mnie omijają, cały czas jestem do dyspozycji drużyny. Nic mi nie dolega, wszystko jest ok. Dlaczego zatem nie dać sobie szansy, żeby dalej pograć w piłkę. Przepracowałem wszystkie okresy przygotowawcze - podkreślał tuż przed rozpoczęciem sezonu.

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Nie ukrywa, że trudno mu było pogodzić się z rolą rezerwowego. Na dodatek w drużynie, która jeszcze w lutym mogła marzyć o mistrzostwie Polski, ale przez fatalną serię na wiosnę musiała się bronić przed degradacją. Dość przypomnieć, że w 2026 r. "Pasy" wygrały tylko dwa mecze ligowe spośród 16. Do utrzymania doczołgały się serią pięciu remisów na koniec sezonu.

- Chcę grać, jak każdy. Trener zdecyduje, czy będę zawodnikiem podstawowym czy rezerwowym. Nie ma piłkarza na świecie, który by był zadowolony z grzania ławy. Poukładałem sobie to w głowie: jestem zawodnikiem do uzupełnienia składu. Mam być w gotowości. Dla mnie nie jest to łatwe, bo przez całą karierę byłem zawodnikiem ważnym podstawowym we wszystkich klubach, w których byłem - zwrócił uwagę Kamil.

Kamil Glik z Kylianem Mbappe awansował do półfinału Champions League. Teraz godzi się z rolą rezerwowego w Cracovii

Warto przypomnieć, że palmę pierwszeństwa niósł nie byle gdzie, tylko w Bari, Palermo, Torino, a przede wszystkim w AS Monaco, z którym w 2017 r. doszedł do półfinału Ligi Mistrzów. Nie tylko broniąc, ale też strzelając dwie bramki w Champions League. W niektórych spotkaniach nosił opaskę kapitana. Na jego oczach w ekipie z Księstwa Monako rósł talent Kyliana Mbappe.

- Ciężki okres rehabilitacji dał mi czas, by zadać sobie pytania na temat mojej roli w zespole i znaleźć na nie odpowiedzi. Nie jest to łatwy okres, ale akceptuję to. Mam świadomość, że trener ma inne wybory, ale robię wszystko, by dostać jak najwięcej szans na boisku - zaznaczył 103-krotny reprezentant Polski.



Kamil Glik w Ekstraklasie zadebiutował w sierpniu 2008 r., w barwach Piasta Gliwice, który uległ na wyjeździe Jagiellonii 0-2. Ostoją obrony "Jagi" był wtedy Pavol Stano, obecny trener MSK Zilina. Spośród zawodników z pola Kamil jest najstarszym piłkarzem Ekstraklasy. O pół roku starszym od jego przyjaciela Kamila Grosickiego. Bardziej zaawansowany PESEL ma tylko bramkarz Zagłębia Lubin Jasmin Burić, który w lutym skończył 39 lat.

- Od mojego debiutu w Ekstraklasie zmieniło się niemal wszystko, nie tylko infrastruktura stadionowa. 18 lat temu w szatni mówiło się na powitanie “Dzień dobry”. Dzisiaj jest z tym różnie. Szatnie są bardziej międzynarodowe. Gdy zaczynałem, składały się niemal wyłącznie z Polaków - porównał.

Kamil sam sobie postawił pytanie, czy nowa generacja ma łatwiej czy trudniej przebić się na murawie. I szybko na nie odpowiedział.

- Pod kilkoma względami mają łatwiej, ale pod wieloma też trudniej. Wiemy o tym, jaki wpływ mają media społecznościowe i inne rzeczy. Spraw, które przeszkadzają jest sporo - kręcił głową.

Kamil Glik: Lech Poznań ma najsilniejszą i najszerszą kadrę w Ekstraklasie

Czy faworytem do obrony mistrzostwa jest Lech, z którym "Pasy" zmierzą się już w sobotę w Poznaniu?

- Oglądałem go w meczu o Superpuchar, a także w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Czeka nas spotkanie z najlepszą drużyną w Ekstraklasie. Lech zaprezentował się świetnie. Oczywiście, były elementy szczęścia, które mu pomogły. Czerwona kartka dla piłkarza Aarhus ustawiła mecz. Lech to klasowa drużyna. Wystarczy spojrzeć na ich ławkę. Właśnie ona jest siłą każdej drużyny. Lech grając w europejskich pucharach ławkę ma bardzo dobrą - podkreślał z uznaniem.

- Mam nadzieję, że w sobotę napsujemy im krwi i nie będzie im tak łatwo jak w eliminacjach do Ligi Mistrzów - dodał.

Kamil Glik uważa, że zapowiada się bardzo ciekawy sezon Ekstraklasy.

- W tym roku liga będzie ciekawa. Awansowały do niej trzy bardzo mocne zespoły. Ekstraklasa będzie wyrównana, ale według mnie Lech przewyższa resztę stawki. Ma bardzo ciekawą ławkę i ona przy natłoku meczów, wobec kontuzji może zrobić różnicę. Dlatego tylko Lecha widzę na pole position – nie kryje.

Kamil Glik: Jeśli dopisze mu zdrowie, Oskar Wójcik poradzi sobie w Niemczech

Cracovia straciła przed sezonem świeżo upieczonego reprezentanta Polski obrońcę Oskara Wójcika, za którego Werder Brema zapłacił trzy miliony euro.

- Oskar Wójcik pokazał, że ma warunki do wielkiej kariery. Trzeba trzymać kciuki, by dopisywało mu zdrowie. W młodym wieku odniósł ciężką kontuzję. Odpukać w niemalowane, ale teraz jest już z nim wszystko ok. Oskar ma wszystko, żeby być zawodnikiem wysokiej klasy. Zaczynając od aspektów czysto technicznych, ale również jako człowiek twardo stąpa po ziemi, przynajmniej na razie (śmiech). Ma dobrze poukładane w głowie. Ma wszystko, co jest potrzebne. Jeżeli dopisze mu zdrowie, to sobie również w Niemczech poradzi - uważa Kamil.

Kamil Glik o celu Cracovii na nowy sezon

Trener Cracovii Bartosz Grzelak postawił prosty cel: jak najszybciej zdobyć 42 punkty, które zapewnią utrzymanie w Ekstraklasie. Jak na to patrzy Kamil?

- Najważniejsze, żebyśmy się koncentrowali z tygodnia na tydzień do każdego meczu z osobna. To już drugi rok z rzędu mieliśmy świetną jesień, a wiosnę może nie fatalną, ale słabą, bardzo słabą. Gdy do końca sezonu zostanie pięć kolejek, to zobaczymy o co będziemy walczyć. Huczne zapowiedzi, jak te z zeszłego roku, nie pomagają nam. Chyba nie byliśmy gotowi na taką presję, jaką sami sobie stworzyliśmy, mówiąc wszem i wobec o grze o europejskie puchary. Nie byliśmy gotowi na to mentalnie. Dlatego podchodźmy mentalnie jak najlepiej do każdego spotkania, a w okolicach marca czy kwietnia zobaczymy, czy można górę tabeli zaatakować, powalczyć o coś więcej. Ja tak do tego podchodzę - mówił Kamil Glik.

Kamil Glik o sytuacji GKS-u Jastrzębie-Zdrój: Z bólem serca

Twardy jak skała obrońca z bólem serca śledził najnowsze dzieje jego macierzystego klubu GKS-u Jastrzębie-Zdrój. W marcu tego roku piłkarze zostali wycofani z 2. ligi, z powodu gigantycznych długów. Miesiąc później białą flagę wywiesili siatkarze Jastrzębskiego Węgla, który pozbawieni wsparcia JSW SA nie byli w stanie funkcjonować na poziomie Plusligi. Jako jedyni koniec z końcem wiążą hokeiści JKH GKS-u, którym pomaga know-how dyrektora Leszka Laszkiewicza.

- Miałem kontakt z ludźmi z Jastrzębia-Zdroju. To jest ciężki temat. W Jastrzębiu jest dużo rzeczy politycznych. Jastrzębska Spółka Węglowa, jeśli chodzi o siatkówkę. Piłka nożna GKS-u Jastrzębie startuje od B-klasy. Na pewno serce troszkę krwawi. To moje miasto, w którym się urodziłem i wychowałem. Wszystkie losy siatkówki, czy hokeja i piłki śledziłem na bieżąco. Jest to spory problem i przykra sytuacja – martwi się Kamil Glik.

Kamil Glik o finale mundialu

Polsat Sport zagaił Kamila o to, czy jako były piłkarz Real Madryt Castilla ucieszył się ze zwycięstwa Hiszpanii w finale MŚ?

- Oglądałem ten mecz jak zwykły kibic. Spotkały się dwie świetne drużyny. Nie jestem fanem żadnej z nich. Tak jak prezes Boniek powiedział, że on się cieszy ze zwycięstw Polski, ja mam tak samo. Mecze innych reprezentacji oglądam dla fanu, z ciekawości, ale cieszę się tylko ze zwycięstw reprezentacji Polski - tłumaczył.

- W finale MŚ spotkały się dwie klasowe drużyny. Hiszpania nigdy nie słynęła z super defensywy. Raczej znaliśmy ją z tego, że się wspaniale utrzymuje przy piłce, że ma świetnych środkowych pomocników, napastników i skrzydłowych. Obrońców również miała dobrych, ale do tej pory nigdy nie było tak, że tracili tylko po jednej bramce na całym turnieju. To świetny wynik, z perspektywy całego mundialu Hiszpania grała najlepiej i zasłużenie odniosła ten sukces - dodał Kamil Glik.

Kamil Glik o ewentualnym pożegnaniu z reprezentacją Polski: Bez odzewu z PZPN-u

W sprawie jego pożegnania z reprezentacją Polski panuje cisza jak makiem zasiał. Najwyraźniej PZPN ma co innego na głowie.



- Nie miałem żadnych sygnałów ani od Łukasza Wachowskiego ani od prezesa Czarka Kuleszy. Czekam. Ciężko, żeby to ja dzwonił i się prosił o pożegnanie. Jeśli zadzwonią, powiedzą: “Zapraszamy, żeby wręczyć bukiet kwiatów”, to z chęcią przyjadę. Czy dostanę szansę, by zagrać? Ciężko powiedzieć, to zależy od planów trenera Urbana. Ja jestem czynnym piłkarzem, otwartym na propozycje. Czekam na sygnał od Czarka czy od Łukasza. Mamy na to czas do czerwca - zakończył Kamil Glik.