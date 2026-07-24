Nikola Grbić: Ukraina nie jest na poziomie Włoch czy USA

Przed Polakami kolejne wyzwanie w tym sezonie, w którym czekają nas mistrzostwa Europy. Najpierw jednak Biało-Czerwoni zmierzą się w turnieju finałowym Ligi Narodów, który odbędzie się w chińskim Ningbo. Daleki wyjazd to także wyzwania natury logistycznej i długa podróż. Jak zamierza ją spędzić selekcjoner kadry - Nikola Grbić?

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- Staram się czytać, staram się oglądać mecze, przygotować się do tego, co nas czeka i odpoczywać jeśli mogę - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

Pierwszym rywalem Polaków w Ningbo będzie kadra Ukraina, która przebojem wdarła się do czołowej ósemki Ligi Narodów. Jak na tę rywalizację zapatruje się Grbić?

- Rozegraliśmy mecz na początku sezonu, w którym nikt z zawodników, którzy są teraz nie zagrał. Oni nie mieli tylko dwóch siatkarzy ze składu. Ale oczywiście to jest jeden mecz, w którym jest 0:0. Może Ukraina nie jest na poziomie Włoch czy Stanów Zjednoczonych lub Japończyków w tym momencie, ale to my musimy starać się zagrać swoją najlepszą siatkówkę. Nie możemy nie doceniać tego przeciwnika i musimy starać się grać najlepszymi środkami jakimi dysponujemy. Dzień po dniu, krok po kroku będziemy myśleć o następnych rzeczach, ale nasza koncentracja musi być utrzymana na Ukrainie - dodał trener.

Do kadry po przerwie spowodowanej kontuzją powrócił również Jan Firlej. Jakie to ma przełożenie na koncepcję Grbicia na mecze w Chinach?

- Jan Firlej ma dużo doświadczenia, więcej od Marcela Bakaja. Jeszcze nie jest w optymalnej formie, ale dla mnie ważne jest to, że fizycznie jest w stanie grać i wrócić na swój poziom. Myślę, że na poziom, na którym jesteśmy teraz to wystarczy, ale gramy z Marcinem Komendą i nie mamy problemu - podsumował Serb.

Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem w materiale wideo.

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PI, Polsat Sport