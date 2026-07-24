Nowy piłkarz w PKO BP Ekstraklasie. To były gracz Schalke 04 i wicemistrz kraju!

29-letni środkowy obrońca mający obywatelstwa chorwackie i austriackie urodził się w Wiedniu, jest wychowankiem SV Schwechat, skąd jako 13-latek trafił do akademii Admira Wacker Modling, w której piłkarskie umiejętności kształtował przez pięć lat, po których przeniósł się do Niemiec, gdzie grał w zespole młodzieżowym i rezerwach Schalke 04 Gelsenkirchen.

ZOBACZ TAKŻE: Cóż za transfer! Polak zagra u Mousinho

Od 2017 roku był zawodnikiem brytyjskich klubów Bristol City, Cheltenham i Barnet FC, a po dwóch latach wrócił do Austrii, gdzie występował w Floridsodorfer AC, a następnie w SV Ried i Austrii Wiedeń, z którą w ostatnich trzech sezonach wywalczył dwa wicemistrzostwa kraju i jeden brązowy medal. W tym ostatnim klubie zagrał 79 spotkań, zdobywając sześć goli i zaliczając pięć asyst.

Występował w reprezentacji Chorwacji U-19.

Po ostatnim sezonie z kadry Motoru odeszło czternastu piłkarzy.

W meczu inauguracyjnej kolejki ekstraklasy Motor w niedzielę o godz. 17.30 grać będzie z Widzewem w Łodzi.

MS, PAP