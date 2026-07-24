Nowy piłkarz w PKO BP Ekstraklasie. To były gracz Schalke 04 i wicemistrz kraju!

Piłka nożna

Tin Plavotić został nowym piłkarzem ekstraklasowego Motoru Lublin. To siódmy pozyskany w okresie letnim zawodnik, podobnie jak wszyscy poprzedni na zasadzie wolnego transferu bez opłat. Kontrakt obowiązywać będzie do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o 12 miesięcy.

Dwóch piłkarzy walczących o piłkę na boisku.
fot. PAP/EPA
Tin Plavotić, walczący o piłkę z Bartoszem Sliszem podczas meczu Legii Warszawa i Austrii Wiedeń.

29-letni środkowy obrońca mający obywatelstwa chorwackie i austriackie urodził się w Wiedniu, jest wychowankiem SV Schwechat, skąd jako 13-latek trafił do akademii Admira Wacker Modling, w której piłkarskie umiejętności kształtował przez pięć lat, po których przeniósł się do Niemiec, gdzie grał w zespole młodzieżowym i rezerwach Schalke 04 Gelsenkirchen.

 

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Od 2017 roku był zawodnikiem brytyjskich klubów Bristol City, Cheltenham i Barnet FC, a po dwóch latach wrócił do Austrii, gdzie występował w Floridsodorfer AC, a następnie w SV Ried i Austrii Wiedeń, z którą w ostatnich trzech sezonach wywalczył dwa wicemistrzostwa kraju i jeden brązowy medal. W tym ostatnim klubie zagrał 79 spotkań, zdobywając sześć goli i zaliczając pięć asyst.

 

Występował w reprezentacji Chorwacji U-19.

 

Po ostatnim sezonie z kadry Motoru odeszło czternastu piłkarzy.

 

W meczu inauguracyjnej kolejki ekstraklasy Motor w niedzielę o godz. 17.30 grać będzie z Widzewem w Łodzi.

MS, PAP
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EKSTRAKLASAMOTOR LUBLINPIŁKA NOŻNA
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