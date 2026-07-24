Nowy selekcjoner! Legenda obejmie reprezentację
Reprezentacja Włoch będzie miała nowego selekcjonera. Zdaniem mediów, wszystko jest już przesądzone. Zostanie nim Andrea Pirlo.
Po tym, jak Włosi nie zakwalifikowali się na mistrzostwa świata, przegrywając w finale baraży z Bośnią i Hercegowiną, stało się jasne, że Gennaro Gattuso nie będzie dłużej selekcjonerem kadry. Zadanie znalezienia następcy przypadło nowemu dyrektorowi technicznemu Paolo Maldiniemu oraz współpracującemu z nim Leonardo.
Z mediów dowiedzieliśmy się, że wśród kandydatów był m.in. Pep Guardiola, który jednak odmówił Włochom. Wysoko na liście znalazł się również Pirlo i to właśnie on ma poprowadzić reprezentację Włoch w kolejnych spotkaniach.
Pirlo to legenda włoskiego futbolu. W reprezentacji rozegrał 116 spotkań, a w 2006 roku został mistrzem świata. W karierze klubowej największe sukcesy święcił w Milanie (m.in. dwie Ligi Mistrzów, dwa mistrzostwa Włoch, dwa Superpuchary Włoch) oraz w Juventusie (cztery z rzędu mistrzostwa Italii).
Jako trener pracował w Juventusie, Fatih Karagumruku, Sampdorii oraz Dubai United.Przejdź na Polsatsport.pl