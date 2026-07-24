Nowy selekcjoner! Legenda obejmie reprezentację

Po tym, jak Włosi nie zakwalifikowali się na mistrzostwa świata, przegrywając w finale baraży z Bośnią i Hercegowiną, stało się jasne, że Gennaro Gattuso nie będzie dłużej selekcjonerem kadry. Zadanie znalezienia następcy przypadło nowemu dyrektorowi technicznemu Paolo Maldiniemu oraz współpracującemu z nim Leonardo.

Z mediów dowiedzieliśmy się, że wśród kandydatów był m.in. Pep Guardiola, który jednak odmówił Włochom. Wysoko na liście znalazł się również Pirlo i to właśnie on ma poprowadzić reprezentację Włoch w kolejnych spotkaniach.

Pirlo to legenda włoskiego futbolu. W reprezentacji rozegrał 116 spotkań, a w 2006 roku został mistrzem świata. W karierze klubowej największe sukcesy święcił w Milanie (m.in. dwie Ligi Mistrzów, dwa mistrzostwa Włoch, dwa Superpuchary Włoch) oraz w Juventusie (cztery z rzędu mistrzostwa Italii).

Jako trener pracował w Juventusie, Fatih Karagumruku, Sampdorii oraz Dubai United.