Nowy trener reprezentacji Belgii! To wicemistrz świata

Piłka nożna

Holender Mark van Bommel został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Belgii - poinformowała federacja. Zastąpił Francuza Rudiego Garcię, z którym nie przedłużono kontraktu mimo awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata.

Nowy trener reprezentacji Belgii! To wicemistrz świata
Fot. PAP
Mark van Bommel

49-letni van Bommel to 79-krotny reprezentant Holandii, m.in. wicemistrz świata z 2010 roku, który jako piłkarz występował m.in. w PSV Eindhoven, Barcelonie, Bayernie Monachium czy AC Milan.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nowy piłkarz w PKO BP Ekstraklasie. To były gracz Schalke 04 i wicemistrz kraju!

 

Jako trener współpracował z juniorskimi drużynami narodowymi Holandii oraz "dorosłymi" z Arabii Saudyjskiej i Australii, a samodzielnie szkolił piłkarzy PSV Eindhoven, VfL Wolfsburg i ostatnio - do 2024 roku - Royal Antwerpia, z którym w 2023 roku sięgnął w Belgii po podwójną koronę.

 

62-letni Garcia był selekcjonerem Belgów od stycznia 2025. Utrzymał drużynę w Dywizji A Ligi Narodów, a tacy kluczowi piłkarze, jak Thibaut Courtois i Kevin De Bruyne ponownie chętnie występowali w narodowych barwach.

 

W mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku „Czerwone Diabły” dotarły do ćwierćfinału, w którym przegrały z późniejszym triumfatorem - Hiszpanią (1:2). Była to jedyna bramka, jaką mistrzowie świata stracili w tym turnieju.

 

Do końca roku Belgia rozegra sześć meczów w Lidze Narodów. W grupie rywalizować będzie z Włochami, Francją i Turcją.

PI, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEMARK VAN BOMMELPIŁKA NOŻNARUDI GARCIA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Czemu nowoczesnej polskiej piłce brakuje sukcesów? Legenda analizuje
Zobacz także

"Gdyby nie zmiana trenera, nie przegralibyśmy tego finału". Legenda Górnika wspomina

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 