Nowy trener reprezentacji Belgii! To wicemistrz świata

49-letni van Bommel to 79-krotny reprezentant Holandii, m.in. wicemistrz świata z 2010 roku, który jako piłkarz występował m.in. w PSV Eindhoven, Barcelonie, Bayernie Monachium czy AC Milan.

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Jako trener współpracował z juniorskimi drużynami narodowymi Holandii oraz "dorosłymi" z Arabii Saudyjskiej i Australii, a samodzielnie szkolił piłkarzy PSV Eindhoven, VfL Wolfsburg i ostatnio - do 2024 roku - Royal Antwerpia, z którym w 2023 roku sięgnął w Belgii po podwójną koronę.

62-letni Garcia był selekcjonerem Belgów od stycznia 2025. Utrzymał drużynę w Dywizji A Ligi Narodów, a tacy kluczowi piłkarze, jak Thibaut Courtois i Kevin De Bruyne ponownie chętnie występowali w narodowych barwach.

W mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku „Czerwone Diabły” dotarły do ćwierćfinału, w którym przegrały z późniejszym triumfatorem - Hiszpanią (1:2). Była to jedyna bramka, jaką mistrzowie świata stracili w tym turnieju.

Do końca roku Belgia rozegra sześć meczów w Lidze Narodów. W grupie rywalizować będzie z Włochami, Francją i Turcją.

PI, PAP