Odważna kreacja wielkiej rywalki Świątek. Tak bawiła się na wakacjach

Kostjuk to 24-letnia tenisistka, która obecnie w rankingu WTA zajmuje jedenaste miejsce. Na styczniowym turnieju w Brisbane dotarła do finału, w którym przegrała z Aryną Sabalenką. Z kolei wielkim sukcesem zakończył się dla niej kwietniowo-majowy turniej w Madrycie, który wygrała. Do tego należy dodać półfinał French Open i wyeliminowanie po drodze Igi Świątek. Ten sam rezultat udało się jej powtórzyć na niedawnym Wimbledonie.

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Dla ukraińskiej singlistki to niewątpliwie najlepszy sezon w karierze, toteż postanowiła udać się na zasłużone wakacje i naładować energię przed drugą częścią zmagań. Kostjuk wybrała się na Ibizę, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Fani od razu zwrócili uwagę na jej odważną i wyzywającą kreację. 24-latka założyła prześwitującą sukienkę i pokazała, jak bawi się na hiszpańskiej wyspie.

Czas wakacji jednak dobiegł końca i Kostjuk szykuje się do powrotu na kort. Docelowym turniejem będzie sierpniowy US Open, podczas którego rok temu dotarła do czwartej rundy. To jej najlepszy wynik w tych zmaganiach, który postara się poprawić, podobnie jak to było na French Open i na Wimbledonie.

Polsat Sport