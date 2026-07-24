Oficjalnie! To koniec epoki w reprezentacji Argentyny

"Dziś muszę napisać najtrudniejsze słowa w mojej karierze. Los chciał, że moim ostatnim meczem w reprezentacji będzie finał mistrzostw świata. Nie poszedł po naszej myśli, ale kończę z podniesioną głową" – przekazał zawodnik River Plate Buenos Aires.

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Otamendi występował w kadrze Argentyny od 2009 roku. Poza sukcesami w mistrzostwach świata, w których zagrał łącznie w 21 spotkaniach, dwukrotnie triumfował w Copa America.

W Europie reprezentował barwy m.in. FC Porto, Benfiki Lizbona, Valencii czy Manchesteru City. W maju wrócił do ojczyzny i kontynuuje karierę w River Plate.

PAP