Oficjalnie! To koniec epoki w reprezentacji Argentyny

Piłka nożna

Argentyński piłkarz Nicolas Otamendi ogłosił w portalu społecznościowym, że zakończył karierę reprezentacyjną. 38-letni obrońca to mistrz świata z 2022 i wicemistrz z tego roku. W drużynie narodowej rozegrał 139 meczów i zdobył osiem bramek.

Dwóch piłkarzy reprezentacji Argentyny siedzi na zielonej murawie stadionu po meczu.
fot. PAP/EPA
Nicolas Otamendi (z tyłu) zakończył karierę w reprezentacji Argentyny po finale mistrzostw świata

"Dziś muszę napisać najtrudniejsze słowa w mojej karierze. Los chciał, że moim ostatnim meczem w reprezentacji będzie finał mistrzostw świata. Nie poszedł po naszej myśli, ale kończę z podniesioną głową" – przekazał zawodnik River Plate Buenos Aires.

 

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Otamendi występował w kadrze Argentyny od 2009 roku. Poza sukcesami w mistrzostwach świata, w których zagrał łącznie w 21 spotkaniach, dwukrotnie triumfował w Copa America.

 

W Europie reprezentował barwy m.in. FC Porto, Benfiki Lizbona, Valencii czy Manchesteru City. W maju wrócił do ojczyzny i kontynuuje karierę w River Plate.

PAP
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