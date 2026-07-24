Papszun na przedmeczowej konferencji prasowej potwierdził, że pięciotygodniowy okres przygotowawczy przebiegł bez zakłóceń i został maksymalnie wykorzystany. Kadra po odejściu aż trzynastu zawodników zostało mocno odmłodzona. Doszło do niej kilku wychowanków klubowej akademii.

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- Niezależnie od tego, jacy zawodnicy grają, to musi być to zespół z charakterem, grający jak najlepiej. O zwycięstwo. Każdy dzień pracuje na naszą korzyść. Nie jestem strażakiem, tylko trenerem, który wierzy w mądrą, rozsądną, codzienną pracę - dodał Papszun.

Trener legionistów przyznał, że trudno być obojętnym po odejściu z klubu graczy tej klasy co Juergen Elitim, Radovan Pankov albo JP Nsame. - Takie jest życie, to już za nami. Dzisiaj jesteśmy lepsi jako zespół niż na koniec zeszłego sezonu, mimo tych zmian - ocenił.

Przekazał, że zespół ma trzech kapitanów. Pierwszym jest Bartosz Kapustka, któremu będą pomagać Rafał Augustyniak i Paweł Wszołek. Ponadto w radzie drużyny są: Otto Hindrich, Ruben Vinagre, Kamil Piątkowski, Wojciech Urbański i Damian Szymański.

Papszun zauważył, wyjazdowy mecz z Pogonią na początek ligowej rywalizacji będzie trudnym sprawdzianem. Szczecinianie to według niego ustabilizowana drużyna. Kadrę klubu wzmocnili wspomniany Nsame i Patryk Dziczek. Zaznaczył, że pozytywnym aspektem jest to, że najdalszy wyjazd w sezonie trafił się na otwarcie sezonu.

Spotkanie z Pogonią w Szczecinie zostało zaplanowane na piątek na godzinę 20.30.