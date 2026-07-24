Jeszcze sześć lat temu Wieczysta była mało znanym, osiedlowym klubem w Krakowie, występującym w klasie okręgowej, a teraz szykuje się do debiutu w ekstraklasie.

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Z każdym awansem rósł klubowy budżet, a transfery stawały się bardziej spektakularne. W latach 2023-26 na nowych zawodników, według wyliczeń portalu Transfermarkt, wydano ponad 10 mln zł (2 mln 850 tys. euro).

Awans do ekstraklasy stał się przyczynkiem do sporej rewolucji kadrowej. Z klubem pożegnało się 11 piłkarzy. Kontraktów nie przedłużono z byłymi reprezentantami Polski Michałem Pazdanem i Jackiem Góralskim oraz Carlistosem, Goku, Maciejem Gajosem, Danielem Mikołajewskim, Tomaszem Sędrowskim i Michałem Trąbką. Po okresie wypożyczenia pobyt w Wieczystej zakończyli: Elias Olsson, Natan Dzięgielewski i Kamil Soberka. Do rezerw natomiast przesunięto Rafała Pietrzaka i Michała Koja.

W ich miejsce sprowadzono ośmiu graczy. Z Rapidu Bukareszt za 500 tysięcy euro zakupiono norweskiego pomocnika Tobiasa Christensena. Ponadto za zasadzie bezgotówkowych transferów sprowadzono pomocnika Bena Ledermana z Maccabi Tel Awiw, chorwackiego stopera Duje Dujmovicia z Zrinjskiego Mostar, słowackiego obrońcę Matusa Vojtko z Lechii Gdańsk, szwajcarskiego skrzydłowego Christophera Lungoyia z Gaziantep FK, amerykańskiego bramkarza Patryka Stechnija z Wisłoki Chicago oraz chorwackiego stopera Antonio Milicia z Lecha Poznań. Ponadto z Dinama Zagrzeb wypożyczono chorwackiego bramkarza Nikolę Cavlinę.

Relacja i wynik na żywo z meczu Radomiak - Wieczysta na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.