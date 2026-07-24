Polskie siatkarki rozpoczęły przygotowania do ME!

W Szczyrku zameldowały się: Alicja Grabka i Katarzyna Wenerska (rozgrywające), Magdalena Stysiak i Julia Szczurowska (atakujące), Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Monika Lampkowska, Julia Orzoł i Julita Piasecka (przyjmujące), Magdalena Jurczyk, Natalia Kecher, Maja Koput, Anna Obiała i Sonia Stefanik (środkowe) oraz Justyna Łysiak i Aleksandra Szczygłowska (libero). W szerokiej liście na mistrzostwa Europy są jeszcze: Aleksandra Rasińska, Natasza Ornoch, Klaudia Łyduch, Martyna Łukasik, Rozalia Moszyńska, Weronika Szlagowska, Gabriela Makarowska i Julia Bińczycka, które pozostają do dyspozycji trenera w przypadku ewentualnych zmian w składzie.

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Nad przygotowaniem kadry pracuje sztab szkoleniowy: Stefano Lavarini, Nicola Vettori, Krystian Pachliński, Bartosz Sufa, Agnieszka Rabka, Kacper Duda, Dominik Fabianowicz, Jakub Gniado, Dominika Bogaczyk i Szymon Szlendak. Do sztabu dołączyła Justyna Pałka z BOGDANKI LUK Lublin, która zastąpiła Edoardo Chimentiego w roli fizjoterapeuty.

Turniej będzie ostatnim przetarciem przed mistrzostwami Europy, które reprezentacja Polski zagra w Turcji. Polki trafiły do grupy A wraz z Turcją, Łotwą, Niemcami, Słowenią i Węgrami.

- Do Stambuły wylatujemy 19 sierpnia i trzy dni później rozpoczniemy rywalizację w mistrzostwach Starego Kontynentu. Jest to dla nas najważniejszy turnieju tego sezonu, a jego stawka jest bardzo wysoka, ponieważ zwycięzca, oprócz tytułu mistrza Europy, wywalczy również bezpośredni awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku - powiedział kierownik reprezentacji, Szymon Szlendak.

Mistrzostwa Europy potrwają w dniach 21 sierpnia - 6 września.

PZPS