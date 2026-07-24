Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy!
Już 30 lipca reprezentacja Polski siatkarzy zagra w turnieju finałowym tegorocznej edycji Ligi Narodów. Rywalem podopiecznych Nikoli Grbicia w ćwierćfinale będzie Ukraina. Serbski szkoleniowiec podał już skład na to wydarzenie.
Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni skończyli fazę interkontynentalną zmagań VNL ze znakomitym bilansem dziesięciu zwycięstw i tylko dwóch porażek. To pozwoliło zająć drugie miejsce - tylko za rewelacyjną Japonią, która jako pierwsza w historii tych rozgrywek odniosła komplet dwunastu wygranych.
Teraz przed Polakami kolejny etap, czyli turniej finałowy w chińskim Ningbo. Warto podkreślić, że wicemistrzowie olimpijscy bronią tytułu wywalczonego przed rokiem. Dodatkowo pod nieobecność Francji i jeszcze zawieszonej Rosji, mogą stać się pierwszym zespołem, który sięgnie po triumf w Lidze Narodów trzykrotnie oraz wywalczy siódmy z rzędu medal! Tylko w premierowej edycji w 2018 roku nasi siatkarze nie znaleźli się na podium.
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Aby tak się stało, Grbić weźmie ze sobą do Chin najmocniejszy w chwili obecnej skład. Nie brakuje w nim Wilfredo Leona, Tomasza Fornala, Kamila Semeniuka, Artura Szalpuka, Jana Firleja, Marcina Komendy, Aleksandra Śliwki i Jakuba Popiwczaka. Do tego należy dodać m.in. Bartłomieja Lemańskiego i zdolną młodzież w postaci Jakuba Nowaka i Maksymiliana Graniecznego.
Do samolotu wsiądzie w sumie 15 siatkarzy. Turniej finałowy Ligi Narodów potrwa od 29 lipca do 2 sierpnia. Wszystkie mecze na sportowych antenach Polsatu. Plan transmisji TUTAJ.
Kadra reprezentacji Polski siatkarzy na turniej finałowy Ligi Narodów:
1. Bartłomiej Bołądź
2. Jan Firlej
3. Tomasz Fornal
4. Maksymilian Granieczny
5. Szymon Jakubiszak
6. Marcin Komenda
7. Bartłomiej Lemański
8. Wilfredo Leon
9. Jakub Majchrzak
10. Jakub Nowak
11. Jakub Popiwczak
12. Kewin Sasak
13. Kamil Semeniuk
14. Artur Szalpuk
15. Aleksander Śliwka
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