Radomiak pokonał beniaminka Ekstraklasy. Trzy gole na inaugurację sezonu

W Radomiaku w podstawowym składzie zagrało dwóch zawodników pozyskanych w przerwie letniej - Brazylijczyk Conrado oraz Kryspin Szcześniak. W Wieczystej takich graczy było trzech - obrońcy Matus Vojtko i Duje Dujmović oraz środkowy pomocnik Ben Lederman.

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Pierwszą groźną sytuację stworzyli w 4. minucie goście, ale po rzucie rożnym Karol Fila główkował nad poprzeczką. Z kolei w 41. minucie Lisandro Semedo uderzył nieznacznie obok słupka.

Pomiędzy tymi strzałami na boisku niewiele się działo. Nie brakowało żółtych kartek - do przerwy sędzia Jarosław Przybył pokazał ich aż pięć.

Końcówka pierwszej połowy należała do miejscowych. W 43. minucie po zagraniu z prawej strony Grzesika pierwszą bramkę w tym sezonie zdobył Alves. A w pierwszej minucie doliczonego czasu po rzucie rożnym fatalnie przestrzelił głową Abdoul Tapsoba.

Znakomicie dla Radomiaka rozpoczęła się też druga odsłona, w której było zdecydowanie więcej emocji. W 49. minucie po centrze z rzutu rożnego Rafała Wolskiego sprytnie zagrał Luquinhas, a bramkarza rywali Antoniego Mikułkę pokonał Grzesik.

W 57. minucie Wieczysta zmniejszyła straty. Po bardzo składnej akcji Miki Villar mocno podał z prawej strony, a piłkę z bliska umieścił w siatce Stefan Feiertag.

Niewiele brakowało, aby w 63. minucie gospodarze zaskoczyli Wieczystą po kolejnym rzucie rożnym, ale znakomitej okazji nie wykorzystał Grzesik, który główkował obok słupka. 180 sekund później przed szansą po dośrodkowaniu Alvesa stanął Conrado, jednak piłka po jego strzale głową trafiła prosto w Mikułkę.

Obie drużyny nadal atakowały. W 72. minucie Luquinhas uderzył obok bramki. Po chwili Tobias Christensen, również z dalszej odległości, trafił w słupek.

Ostatecznie Radomiak nie dał sobie odebrać sobie zwycięstwa. Beniaminek miał utrudnione zadanie, ponieważ w ciągu sześciu minut dwie żółte kartki za faule obejrzał Mikkel Maigaard, który w 91. minucie musiał opuścić boisko.

Zespół z Radomia wygrał swój czwarty kolejny inauguracyjny mecz w sezonie.

Radomiak Radom - Wieczysta Kraków 2:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Roberto Alves (43), 2:0 Jan Grzesik (49), 2:1 Stefan Feiertag (57).

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Zie Ouattara, Kryspin Szcześniak, Adrian Dieguez, Conrado (84. Fernand Goure) - Jan Grzesik, Ibrahima Camara (84. Che Nunnely), Roberto Alves (89. Jeremy Blasco), Rafał Wolski (75. Kacper Karasek), Luquinhas - Abdoul Tapsoba (75. Christos Donis).

Wieczysta Kraków: Antoni Mikułko - Karol Fila, Aleksandar Djermanović, Duje Dujmović (33. Antonio Milić), Matus Vojtko - Lucas Piazon, Ben Lederman (79. Petar Pusić), Mikkel Maigaard - Miki Villar (67. Tobias Christensen), Stefan Feiertag (79. Paulinho), Lisandro Semedo (67. Tobiasz Mras).

Żółte kartki: Conrado, Abdoul Tapsoba, Christos Donis - Aleksandar Djermanović, Duje Dujmović, Miki Villar, Ben Lederman, Mikkel Maigaard.

Czerwona kartka za drugą żółtą: Mikkel Maigaard (90+1).

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów 12 074.

HP, Polsat Sport