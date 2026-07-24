Siatkarska miłość. Nowa gwiazda ligi polskiej oświadczyła się reprezentantce Francji

Robert IwanekSiatkówka

Aleksa Batak, serbski rozgrywający, który od nowego sezonu będzie występował w GKS-ie Katowice, oświadczył się swojej wybrance, również siatkarce Ninie Stojiljković.

Siatkarz w czerwonej koszulce z numerem 11 zagrywa piłkę.
Fot. AFP
Aleksa Batak i Nina Stojiljković zaręczyli się w belgradzkim tramwaju

Do zaręczyn doszło w nietypowym miejscu, ponieważ Serb poprosił reprezentantkę Francji o rękę w... tramwaju.

 

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"Zawsze chciałam przejechać się zabytkowym tramwajem przez Belgrad. Nie wyobrażałam sobie jednak, że ta przejażdżka zmieni całe moje życie" - napisała w mediach społecznościowych Stojiljković, dodając, że oczywiście powiedziała "tak".

 

 

Aleksa Batak to wychowanek Partizana Belgrad. W siatkarskim CV ma również występy we Włoszech, Francji i Niemczech. W barwach Partizana sięgał po mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Serbii, a z ekipą VfB Friedrichshafen został wicemistrzem Niemiec.

 

Nina Stojiljković, również grająca na pozycji rozgrywającej, to reprezentantka Francji serbskiego pochodzenia. W trakcie kariery występowała - poza Francją - również w Słowenii (mistrzostwo, wicemistrzostwo i puchar kraju), Serbii, Rumunii, Turcji i Grecji.

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