Siatkarska miłość. Nowa gwiazda ligi polskiej oświadczyła się reprezentantce Francji

Do zaręczyn doszło w nietypowym miejscu, ponieważ Serb poprosił reprezentantkę Francji o rękę w... tramwaju.

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"Zawsze chciałam przejechać się zabytkowym tramwajem przez Belgrad. Nie wyobrażałam sobie jednak, że ta przejażdżka zmieni całe moje życie" - napisała w mediach społecznościowych Stojiljković, dodając, że oczywiście powiedziała "tak".

Aleksa Batak to wychowanek Partizana Belgrad. W siatkarskim CV ma również występy we Włoszech, Francji i Niemczech. W barwach Partizana sięgał po mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Serbii, a z ekipą VfB Friedrichshafen został wicemistrzem Niemiec.

Nina Stojiljković, również grająca na pozycji rozgrywającej, to reprezentantka Francji serbskiego pochodzenia. W trakcie kariery występowała - poza Francją - również w Słowenii (mistrzostwo, wicemistrzostwo i puchar kraju), Serbii, Rumunii, Turcji i Grecji.