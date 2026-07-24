Sinner i Djokovic wycofali się z prestiżowego turnieju! Włodarze potwierdzili

Tenis

Jannik Sinner i Novak Djokovic wycofali się z rywalizacji w turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. W Kanadzie swoje umiejętności zaprezentują m.in. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Novak Đoković i jego trener idą razem po trawiastym korcie tenisowym, obaj ubrani na biało.
fot. PAP/EPA
Novak Djokovic i Jannik Sinner

Prócz Włocha i Serba, w turnieju zabraknie także Carlosa Alcaraza. Hiszpan wciąż nie powrócił do gry po kontuzji nadgarstka, z która zmaga się od kwietnia

 

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Najwyżej rozstawionym zawodnikiem w Montrealu będzie Alexander Zverev. Z "dwójką" zobaczymy Felixa Augera-Aliassime'a, a z "trójką" Bena Sheltona. 

 

W turnieju pojawi się także dwóch Polaków - Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. 

 

Przed rokiem w Montrealu triumfował Shelton. W wielkim finale Amerykanin okazał się lepszy od Karena Chaczanowa 6:7 (5-7), 6:4, 7:3 (7-3).

KP, Polsat Sport
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HUBERT HURKACZJANNIK SINNERKAMIL MAJCHRZAKNOVAK DJOKOVICTENISTURNIEJE ATP I WTA
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