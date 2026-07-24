Sinner i Djokovic wycofali się z prestiżowego turnieju! Włodarze potwierdzili

Prócz Włocha i Serba, w turnieju zabraknie także Carlosa Alcaraza. Hiszpan wciąż nie powrócił do gry po kontuzji nadgarstka, z która zmaga się od kwietnia.

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Najwyżej rozstawionym zawodnikiem w Montrealu będzie Alexander Zverev. Z "dwójką" zobaczymy Felixa Augera-Aliassime'a, a z "trójką" Bena Sheltona.

W turnieju pojawi się także dwóch Polaków - Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz.

Przed rokiem w Montrealu triumfował Shelton. W wielkim finale Amerykanin okazał się lepszy od Karena Chaczanowa 6:7 (5-7), 6:4, 7:3 (7-3).

KP, Polsat Sport