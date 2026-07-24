Tak wygląda ranking UEFA po meczach polskich drużyn. Liga Mistrzów coraz bliżej?

Od wtorku do czwartku kluby rywalizowały w ramach poszczególnych rund kwalifikacyjnych do Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji. Jedynie będąca w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy Jagiellonia Białystok nie musiała rywalizować i czeka na starcie z Rangersami.

Śmiało można mówić o przyzwoitych rezultatach osiągniętych przez polskie drużyny. Lech Poznań potrafił efektownie pokonać na wyjeździe mistrza Danii - Aarhus aż 4:1. Z kolei Raków Częstochowa zwyciężył u siebie maltańską Valettę 3:1.

Górnik Zabrze przegrał na wyjeździe z Fenerbahce 0:1, podobnie jak inna drużyna ze Śląska - GKS Katowice, który uległ Żilinie 1:2. W obu przypadkach mówimy jednak o wysokiej klasie rywala, zwłaszcza w przypadku wicemistrza kraju. Jednocześnie wspomniane wyniki dają nadzieję na odwrócenie losu rywalizacji w rewanżach w Polsce.

Dwie wygrane oraz dwie porażki sprawiły, że nasz kraj wzbogacił się o 0,400 pkt. do rankingu UEFA i obecnie zajmuje dziesiąte miejsce. A warto podkreślić, że ta pozycja pozwoliłaby mistrzowi Polski na automatyczny awans do fazy ligowej Champions League od sezonu 2028/2029! Warunkiem jest utrzymanie tej lokaty do końca obecnego sezonu, który właśnie się rozpoczyna.

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Do tego zatem wciąż bardzo daleka droga, tym bardziej, że niebawem wyprzedzą nas Czesi ze względu na Slavię Praga, która zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Dzięki temu nasi południowi sąsiedzi otrzymają dodatkowe punkty.

Obecnie tracą ich 0,500 do Polski, ale w minionych meczach eliminacyjnych zdobyli tylko 0,200 za sprawą Hradec-Kralove, który pokonał norweskie Tromso 1:0 w el. Ligi Europy. Z kolei Jabłoniec niespodziewanie przegrał z chorwackim Varazdinem 2:3 w el. Ligi Konferencji.

Polskie kluby odrobiły część "oczek" do Czechów, ale muszą też uważać na Grecję, która czai się na dwunastej lokacie. Tutaj należy powiedzieć o status quo, ponieważ kluby "Hellady" również zainkasowały 0,400 pkt. po wygranej PAOK-u Saloniki z Dynamem Kijów 3:2 w el. Ligi Mistrzów i Panathinaikosu z Paksi 2:1 w el. Ligi Europy.

Spory już dystans do naszego kraju traci Dania, której nie poszło w tym tygodniu. Poza klęską Aarhus z "Kolejrzoem", Nordsjaelland przegrał ze szwedzkim GAIS 0:1, natomiast FC Kopenhaga tylko zremisowała z ukraińską Polissią Żytomierz 3:3. Do tego Midtjylland uległ Besiktasowi 0:1.

Czołówka klubowego rankingu UEFA (stan na 24.07):

1. Anglia - 98,519 pkt., 9/9 drużyn

2. Włochy - 84,232, 7/7

3. Hiszpania - 78,618, 8/8

4. Niemcy - 76,688, 7/7

5. Francja - 65,082, 7/7

6. Portugalia - 60,450, 5/5

7. Belgia - 55,850, 5/5

8. Holandia - 48,895, 6/6

9. Turcja - 45,675, 5/5

10. Polska - 42,525, 5/5

11. Czechy - 42,025, 5/5

12. Grecja - 40,812, 5/5

13. Dania - 34,431, 4/4

Polsat Sport