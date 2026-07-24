To będzie "one club show"? Roman Kołtoń przed startem Ekstraklasy

Cykl rozgrywek 2025/26 był... crazy! Można to przebić? Trzeba! To będzie szalony sezon, jeszcze bardziej szalony niż poprzedni! Gdy jesienią 2026 roku mówiłem o "wyścigu zbrojeń”, to dalej można mówić o niezwykłych piłkarskich zbrojeniach. I niezwykłych beniaminkach. Rzecz jasna, Wieczysta Kraków jest pierwszy raz w Ekstraklasie, ale Wisła Kraków to 13-krotny mistrz Polski! Z czego aż 8 tytułów zdobytych było w erze Bogusława Cupiała.

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Większościowy właściciel Jarosław Królewski jest niezwykle ambitny. W programie Rymanowski Live na YT nie chciał składać konkretnych deklaracji, ale jednak mówił o mistrzowskie Polski do 2030 roku, zamarzył też o Lidze Mistrzów. Podtrzymał, że marzy mu się Wisła jako "globalna marka". Wspominał, że ta marka ma żyć też z nowych technologii, które będzie wdrażać.

Królewski zaprezentował się jako praktyk, ale i wizjoner. Wisła na początek musi oswoić się z Ekstraklasą. Pytanie o innego beniaminka - Śląsk Wrocław, który jest 8-krotnym medalistą mistrzostw Polski w piłce nożnej (dwa tytuły). Jakże inne są sposoby działania Wisły i Śląska. Zobaczymy, jak poradzą sobie w kolejnym sezonie - już na poziomie Ekstraklasy. Królewski tym razem zapowiada, że nie ma mowy o niewysyłaniu drużyny na mecze i oddawaniu punktów walkowerem… Pytanie, co z kibicami „Białej Gwiazdy” na meczach wyjazdowych?

Pytanie, co zrobi Legia z Markiem Papszunem. Odpowiedź mieliśmy już wiosną 2026 roku, gdy Legia szła w górę tabeli. 51-letni szkoleniowiec obejmował Legię na przedostatnim miejscu w tabeli! Jednak po zimowej przerwie zaczął się marsz w górę tabeli. Ostatecznie Legia skończyła na szóstym miejscu, tuż za piątym, które gwarantowało start w eliminacjach Ligi Konferencji.

Prezes Legii, Marcin Herra całą strategię na lepszy - "legijny" - los opiera na Papszunie. "To bardzo doświadczony trener, jeden z najbardziej utytułowanych w Polsce. Ma aurę lidera, charyzmę, świetny warsztat" - mówi w rozmowie z Sebastianem Staszewskim w "Sportowe Fakty WP". - I pasuje do Legii. W rundzie wiosennej nasza średnia punktowa wynosiła 1,9 punktu na mecz - dodał.

Patrzę na średnią punktów Papszuna w Ekstraklasie. Sezon 2019/20 - 1,43. Sezon 2020/21 - 1,97; 2021/22 - 2,03; 2022/23 - 2,21! Później była roczna przerwa. I znowu dwa niezwykłe sezony: 2024/25 - 2,03, a pierwsza runda 2025/26 w Rakowie ze średnią 1,61 (pamiętajmy, że "Medaliki" grały w Lidze Konferencji, gdzie w fazie ligowej zajęły drugie miejsce!), a druga runda w Legii 1,88.

Można to zaokrąglić w górę, jak Herra. - Chcemy odbudować wiarygodność Legii. Nie zdarzy się to jednak po moich dziesięciu wywiadach. Zdarzy się to dzięki pracy, którą wykonujemy - powiedział prezes Legii.

Tutaj cała nadzieja w Papszunie. Mister skuteczność. Legia to było jego wymarzone miejsce w Polsce. Przyszedł za głosem serca, rozchodząc się z Rakowem dość mało sympatycznie. W trakcie sezonu, mimo że w tabeli ligowej Ligi Konferencji częstochowski klub był tylko za Strasbourgiem, a przed AEK, Spartą Praga, Rayo Vallecano, Szachtarem Donieck, FSV Mainz, czy Larnaką, a także Lousanne Sports, Crystal Palace, czy Lechem (był 11).

A propos Lecha. Jakże daleko jest "Kolejorz", jeśli chodzi o normalność. Bożydar Iwanow niedawno powiedział, że "Lech był faworytem z Aarhus". I w domyśle - dlatego wygrał 4:1 na wyjeździe. Po pierwsze, wielkie gratulacje za pobicie mistrza Danii - na wyjeździe - ale po drugie, to doprawdy niezwykłe, że mistrz Polski jest faworytem z mistrzem Danii. To pokazuje, jaką kapitalną drogę przeszedł Lech pod wodzą Piotra Rutkowskiego.

Zbigniew Boniek prognozuje: - Mimo udziału Lecha w europejskiej rywalizacji, to może być "one man show", jeśli chodzi o Ekstraklasę - Czy raczej "one club show". Lech ma niesamowicie silny skład. Według "Transfermarkt", "Kolejorz" wydał już na same sumy odstępnego prawie 8 milionów euro. Wykupienie Luisa Palmy z Celticu kosztowało 4 miliony euro. Terry Yegbe z FC Metz kosztował 3 miliony euro. Bramkarz Mateusz Lis pozyskany z Goeztepe kosztował prawie 1 milion euro. A przecież przyszedł jeszcze niezwykle ciekawy skrzydłowy Allahyar Sayyadmanesh z belgijskiego Westerlo. Irańczykowi skończył się co prawda kontrakt, ale prowizja i kwota za podpis były sowite, a i pensja należy do czołowych w "Kolejorzu".

Legia tymczasem sprzedaje wielki talent, Jana Leszczyńskiego do Borussii Moenchengladbach. 3 miliony euro to dużo, jak na talent, ale zdecydowanie za mało, jak na piłkarza, którego można było ogrywać w polskiej lidze. Zbudować go tutaj i być może sprzedać za dwa, trzy razy większą kwotę.

- Sytuacja budżetowa nie była w tym transferze decydująca - powiedział Herra. To dlatego kibice tak wierzą Rutkowskiemu, który mówi, iż teraz nie chce sprzedawać Wojciecha Mońki. Nie chce, bo potrzebuje go sportowo. I doskonale wie, ile ten chłopak może być warty za rok...