Wielka zmiana w Industrii Kielce! To już oficjalne
Michał Jurecki z końcem sierpnia przestanie pełnić funkcję dyrektora sportowego Klubu Sportowego Iskra Kielce. Decyzję podjęto po analizie funkcjonowania pionu sportowego. Klub zapowiedział również zmiany w sposobie zarządzania tym obszarem.
Decyzję o rozstaniu podjęły Zarząd, Rada Nadzorcza oraz przedstawiciele właściciela klubu. Poprzedziła ją "rzetelna analiza bieżącego funkcjonowania pionu sportowego".
ZOBACZ TAKŻE: Ledwo wiąże koniec z końcem. Medalistka MŚ sprzedaje warzywa na targu
"Po niespełna trzech latach współpracę z Klubem Sportowym Iskra Kielce S. A. na stanowisku dyrektora sportowego zakończy Michał Jurecki. Jego umowa wygaśnie z końcem sierpnia 2026 roku" – poinformował klub w komunikacie.
Zapowiedziano również, że wraz z odejściem Jureckiego zmieni się sposób zarządzania pionem sportowym. Ma to - jak podkreślono - stworzyć lepsze warunki do realizacji celów wyznaczonych na najbliższy okres.
O nowych decyzjach kadrowych klub będzie informować w oddzielnych komunikatach.
Michał Jurecki jest wychowankiem Tęczy Kościan. W latach 2003-2006 był zawodnikiem Chrobrego Głogów, a przez dwa kolejne sezony grał w kieleckiej drużynie piłkarzy ręcznych. Przez następne trzy lata występował na parkietach niemieckiej Bundesligi (HSV Hamburg i TuS N-Lubbecke).
W 2010 roku ponownie wrócił do stolicy regionu świętokrzyskiego, barwy kieleckiej drużyny reprezentował przez dziewięć lat. W 2016 roku odniósł z drużyną trenera Talanta Dujszebajewa największy sukces w historii polskiej klubowej piłki ręcznej, wygrywając Ligę Mistrzów. Później grał jeszcze w niemieckim SG Flensburg-Handewitt i Azotach Puławy.
Przez 12 lat występował w reprezentacji Polski (2005-2017), w której rozegrał 198 spotkań, zdobywając 547 bramek. Jest wicemistrzem świata z 2007 roku i brązowym medalistą mistrzostw globu w 2009 i 2015 roku. Dwukrotnie z drużyną narodową występował w turniejach olimpijskich: w Pekinie (2008) i Rio de Janeiro (2016), w których Polacy zajęli piąte i czwarte miejsce.Przejdź na Polsatsport.pl