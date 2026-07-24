Wielka zmiana w Industrii Kielce! To już oficjalne

Decyzję o rozstaniu podjęły Zarząd, Rada Nadzorcza oraz przedstawiciele właściciela klubu. Poprzedziła ją "rzetelna analiza bieżącego funkcjonowania pionu sportowego".

ZOBACZ TAKŻE: Ledwo wiąże koniec z końcem. Medalistka MŚ sprzedaje warzywa na targu

"Po niespełna trzech latach współpracę z Klubem Sportowym Iskra Kielce S. A. na stanowisku dyrektora sportowego zakończy Michał Jurecki. Jego umowa wygaśnie z końcem sierpnia 2026 roku" – poinformował klub w komunikacie.

Zapowiedziano również, że wraz z odejściem Jureckiego zmieni się sposób zarządzania pionem sportowym. Ma to - jak podkreślono - stworzyć lepsze warunki do realizacji celów wyznaczonych na najbliższy okres.

O nowych decyzjach kadrowych klub będzie informować w oddzielnych komunikatach.

Michał Jurecki jest wychowankiem Tęczy Kościan. W latach 2003-2006 był zawodnikiem Chrobrego Głogów, a przez dwa kolejne sezony grał w kieleckiej drużynie piłkarzy ręcznych. Przez następne trzy lata występował na parkietach niemieckiej Bundesligi (HSV Hamburg i TuS N-Lubbecke).

W 2010 roku ponownie wrócił do stolicy regionu świętokrzyskiego, barwy kieleckiej drużyny reprezentował przez dziewięć lat. W 2016 roku odniósł z drużyną trenera Talanta Dujszebajewa największy sukces w historii polskiej klubowej piłki ręcznej, wygrywając Ligę Mistrzów. Później grał jeszcze w niemieckim SG Flensburg-Handewitt i Azotach Puławy.

Przez 12 lat występował w reprezentacji Polski (2005-2017), w której rozegrał 198 spotkań, zdobywając 547 bramek. Jest wicemistrzem świata z 2007 roku i brązowym medalistą mistrzostw globu w 2009 i 2015 roku. Dwukrotnie z drużyną narodową występował w turniejach olimpijskich: w Pekinie (2008) i Rio de Janeiro (2016), w których Polacy zajęli piąte i czwarte miejsce.

KP, PAP