Wystarczy regularnie spacerować. Trenerzy wyliczyli roczny efekt

Nie trzeba przy tym uprawiać wyczerpującej aktywności, np. biegać w wysokim tempie. W przypadku osób z nadwagą lub prowadzących siedzący tryb życia zwykły codzienny spacer może przynieść wymierne efekty w postaci utraty wagi oraz poprawy samopoczucia i zdrowia. Jakich rezultatów można oczekiwać po roku?

Spokojny spacer spala nawet od 300 do 350 kalorii



W podcaście ADH dostępnym na platformie Spotify grupa trenerów personalnych wzięła pod lupę efektywność spacerów jako codziennej formy treningów. Według nich zwykły spacer pozwala spalić od 300 do 350 kalorii w ramach jednej sesji. Jednocześnie nie wymaga to utrzymywania szybkiego tempa marszu czy wchodzenia w trucht. Wystarczy spacer, który można odbywać w pojedynkę lub w towarzystwie.

Do tematu odniosła się także Susane Pata, instruktorka fitnessu i strateg treści w amerykańskiej Narodowej Akademii Medycyny Sportowej (NASM). Cytowana przez magazyn Lecturas stwierdziła, że "spacer przez 30 minut dziennie przez siedem dni może pozwolić na spalenie od 700 do 1400 kalorii tygodniowo", a w skali miesiąca - nawet do ok. 5600 kalorii. Zastrzegła jednak, że dokładne liczby zależą od intensywności, częstotliwości i masy ciała.

Jakich efektów spodziewać się po regularnym spacerowaniu?



W dłuższej perspektywie efekty spacerów się kumulują. Połączenie chodzenia z innymi dobrymi nawykami, np. zdrową dietą, sprzyja utracie wagi i poprawie kondycji - zwłaszcza u osób, które dotąd prowadziły siedzący tryb życia.

Atutem spacerów jest to, że można zacząć od razu: nie wymagają specjalnych przygotowań ani wydatków na sprzęt. Jeśli to możliwe, warto wybierać spacer zamiast dojazdu do pracy czy na zakupy.

Najważniejsza jest regularność



Zdaniem trenerów z podcastu ADH dłuższy, szybszy marsz przez niecałą godzinę może spalić nawet ok. 600 kalorii.

- 40-45 minut treningu pozwala spalić 600 kalorii . Spacer pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, przekłada się na 78 000 kalorii rocznie - wyjaśniali podczas nagrywania programu.

Najważniejsza pozostaje regularność. Najlepiej co kilka dni w tygodniu; od okazjonalnych spacerów trudno oczekiwać wymiernych efektów.

Spacer razem z ćwiczeniami pomaga schudnąć



Jak zauważa Susane Pata, "chociaż chodzenie nie spala tylu kalorii co bieganie, w połączeniu z intensywniejszymi ćwiczeniami może stać się idealną formułą na bezpieczną i zrównoważoną utratę wagi". Rodzaj aktywności warto więc dobrać do własnych potrzeb i możliwości, a spacery traktować jako część szerszego planu, a nie jedyną metodę.

Polsat Sport