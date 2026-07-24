Znamy skład reprezentacji Polski na el. MŚ

Są także dwaj synowie szkoleniowca Igor Milicić junior, który próbował swoich sił w lidze letniej NBA w barwach San Antonio Spurs oraz powołany po raz pierwszy do kadry seniorów Zoran Milicić, jeden z liderów reprezentacji w zakończonych kilka dni temu mistrzostwach Europy do lat 20 (biało-czerwoni uplasowali się na 11. pozycji).

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Jak poinformował PZKosz., zgrupowanie rozpocznie się 13 sierpnia w Krakowie i wówczas kadra zostanie zawężona do 15 zawodników.

W szerokim składzie jest aż 15 koszykarzy spoza polskiej ligi, m.in. 20-letni Jakub Szumert (Southern Methodist University Mustangs Dallas) i 23-letni Jakub Urbaniak (BYU Cougars ze stanu Utah), którzy w tym sezonie mają zadebiutować w amerykańskiej lidze NCAA, co stawia ich przyjazd na zgrupowanie pod znakiem zapytania.

Polacy pierwszy etap eliminacji zakończyli z kompletem sześciu zwycięstw w grupie F, wygrywając ostatni mecz - w Krakowie z Holandią 92:84. W drugim etapie, z zaliczeniem wyników z dotychczasowych meczów, Polacy zmierzą się 27 sierpnia z Izraelem, najprawdopodobniej w Rydze (ze względu na sytuację polityczną nie odbywają się mecze w Izraelu), a 30 sierpnia w trójmiejskiej Ergo Arenie podejmą aktualnych mistrzów świata i Europy Niemców. W listopadzie biało-czerwoni zagrają z Chorwacją oraz na wyjeździe z drużyną Niemiec.

W tej fazie rywalizacja toczyć się będzie od sierpnia 2026 do marca 2027. Polacy walczą o trzeci w historii występ w mundialu. W 1967 r. w Urugwaju zajęli piątą lokatę, a w 2019 w Chinach uplasowali się na ósmym miejscu.

Drużyny europejskie - 32 uczestników (w tym ośmiu z prekwalifikacji) rywalizować będą w ośmiu czterozespołowych grupach o 12 miejsc. Awans do MŚ wywalczą po trzy najlepsze zespoły z czterech grup z drugiego etapu.

KP, PAP