Znamy skład reprezentacji Polski na Letnią GP w Wiśle

Zimowe

Polski Związek Narciarski podał skład kadry na pierwsze zawody sezonu Letniej Grand Prix, które odbędzie się w Wiśle. Kogo zobaczymy wśród Biało-Czerwonych startujących w polskim mieście?

Skoczek narciarski w kasku i kombinezonie stoi z nartami.
Fot. PAP
Dawid Kubacki wystartuje w Wiśle.

Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Łukasz Łukaszczyk, Kacper Tomasiak, Kamil Waszek, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła znaleźli się w składzie kadry na pierwsze w sezonie zawody Letniej Grand Prix w Wiśle - poinformował Polski Związek Narciarski (PZN).

 

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W rywalizacji kobiet wystartują Kamila Karpiel i Anna Twardosz.

 

Zawody w Wiśle odbędą się w dniach 1-2 sierpnia i rozpoczną tegoroczny cykl LGP. Następne odbędą się tydzień później w Courchevel we Francji.

 

W zeszłym roku w letniej GP triumfował Niemiec Philipp Raimund.

PI, PAP
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