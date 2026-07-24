Znamy skład reprezentacji Polski na Letnią GP w Wiśle

Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Łukasz Łukaszczyk, Kacper Tomasiak, Kamil Waszek, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła znaleźli się w składzie kadry na pierwsze w sezonie zawody Letniej Grand Prix w Wiśle - poinformował Polski Związek Narciarski (PZN).

ZOBACZ TAKŻE: Polskie siatkarki rozpoczęły przygotowania do ME!

W rywalizacji kobiet wystartują Kamila Karpiel i Anna Twardosz.

Zawody w Wiśle odbędą się w dniach 1-2 sierpnia i rozpoczną tegoroczny cykl LGP. Następne odbędą się tydzień później w Courchevel we Francji.

W zeszłym roku w letniej GP triumfował Niemiec Philipp Raimund.

PI, PAP