Znany piłkarz zatrzymany! Prowadził samochód pod wpływem narkotyków

Piłka nożna

Piłkarz Sassuolo oraz reprezentacji Australii Cristian Volpato został dwukrotnie zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości. Podczas drugiej kontroli okazało się, że sportowiec jest pod wpływem narkotyków.

Piłkarz w żółtej koszulce z numerem 20 na plecach trzyma się za głowę, wyrażając frustrację. Obok niego stoi drugi piłkarz w czerwonej koszulce.
fot. PAP
Cristian Volpato

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w Sydney. 22-latek został zatrzymany przez policję i otrzymał mandat za przekroczenie prędkości. Kilka godzin później ponownie doszło do zatrzymania. Tym razem okazało się jednak, że piłkarz znajduje się pod wpływem narkotyków, a dokładniej kokainy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Klamka zapadła. Zakończyła się sprawa Lechii Gdańsk

 

Służby - prócz wystawienia mandatu - zdecydowały się odebrać zawodnikowi prawo jazdy na okres sześciu miesięcy. Zapowiedziano również dalsze czynności w tej sprawie. 

 

Głos w kwestii zatrzymania pomocnika zabrała jego rodzima federacja.

 

"Jesteśmy w kontakcie z zawodnikiem, nadal monitorujemy sprawę i wspieramy go w trakcie całego procesu" - przekazano.

 

Jeszcze niedawno Volpato reprezentował ojczyznę kangurów na mundialu. Grał w meczach z USA (0:2), Paragwajem (0:0) i w 1/16 finału z Egiptem (1:1, 3:5 po rzutach karnych).

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CRISTIAN VOLPATOINNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: "Ma duże szanse, żeby zagrać w fazie ligowej Ligi Mistrzów". Takie słowa o polskim klubie
Zobacz także

Nie Liga Konferencji, nie Liga Europy, a Liga Mistrzów? Ekspert nie ma wątpliwości!

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 