Znany piłkarz zatrzymany! Prowadził samochód pod wpływem narkotyków

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w Sydney. 22-latek został zatrzymany przez policję i otrzymał mandat za przekroczenie prędkości. Kilka godzin później ponownie doszło do zatrzymania. Tym razem okazało się jednak, że piłkarz znajduje się pod wpływem narkotyków, a dokładniej kokainy.

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Służby - prócz wystawienia mandatu - zdecydowały się odebrać zawodnikowi prawo jazdy na okres sześciu miesięcy. Zapowiedziano również dalsze czynności w tej sprawie.

Głos w kwestii zatrzymania pomocnika zabrała jego rodzima federacja.

"Jesteśmy w kontakcie z zawodnikiem, nadal monitorujemy sprawę i wspieramy go w trakcie całego procesu" - przekazano.

Jeszcze niedawno Volpato reprezentował ojczyznę kangurów na mundialu. Grał w meczach z USA (0:2), Paragwajem (0:0) i w 1/16 finału z Egiptem (1:1, 3:5 po rzutach karnych).

KP, Polsat Sport