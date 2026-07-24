Znany piłkarz zatrzymany! Prowadził samochód pod wpływem narkotyków
Piłkarz Sassuolo oraz reprezentacji Australii Cristian Volpato został dwukrotnie zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości. Podczas drugiej kontroli okazało się, że sportowiec jest pod wpływem narkotyków.
Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w Sydney. 22-latek został zatrzymany przez policję i otrzymał mandat za przekroczenie prędkości. Kilka godzin później ponownie doszło do zatrzymania. Tym razem okazało się jednak, że piłkarz znajduje się pod wpływem narkotyków, a dokładniej kokainy.
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Służby - prócz wystawienia mandatu - zdecydowały się odebrać zawodnikowi prawo jazdy na okres sześciu miesięcy. Zapowiedziano również dalsze czynności w tej sprawie.
Głos w kwestii zatrzymania pomocnika zabrała jego rodzima federacja.
"Jesteśmy w kontakcie z zawodnikiem, nadal monitorujemy sprawę i wspieramy go w trakcie całego procesu" - przekazano.
Jeszcze niedawno Volpato reprezentował ojczyznę kangurów na mundialu. Grał w meczach z USA (0:2), Paragwajem (0:0) i w 1/16 finału z Egiptem (1:1, 3:5 po rzutach karnych).Przejdź na Polsatsport.pl