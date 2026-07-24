Zwolińska awansowała do finału C1

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Broniąca tytułu Klaudia Zwolińska z szóstym wynikiem awansowała do finału mistrzostw świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w konkurencji C1. Walkę o medale zaplanowano jeszcze w piątek, o godzinie 21.45 czasu polskiego.

Kajakarka w kasku pochyla się nad wodą, trzymając ręce złożone przed twarzą.
fot. PAP
Zwolińska

Zwolińska w półfinale miała czas 101,76 s. Najszybsza była Monica Doria z Andory - 98,03.

 

Laureatka plebiscytu na najlepszego sportowca Polski 2025 roku w czwartek zajęła 10. miejsce w swojej koronnej konkurencji - slalomie K1, w którym również broniła tytułu.

 

W eliminacjach C1 odpadła 48. Hanna Danek, która uzyskała czas 116,07.

 

Mistrzostwa świata rozpoczynają cykl kwalifikacji do igrzysk Los Angeles 2028. Właśnie w Oklahoma City rozegrane zostaną za dwa lata olimpijskie zawody w slalomie kajakowym, ale na innym torze, którego budowa trwa. 

 

PAP
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