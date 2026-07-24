Zwyciężczyni Rolanda Garrosa trafiła do aresztu! W tle poważne zarzuty

Hiraki rywalizowała w tourze w latach 1991-2003. Jej "konikiem" była gra deblowa, w której wywalczyła sześć tytułów WTA. Największy sukces w karierze osiągnęła jednak w grze mieszanej. W 1997 roku w parze z Hindusem Maheshem Bhupathim triumfowała we French Open. Najwyżej w rankingu deblowym była sklasyfikowana na 26. pozycji, a w singlowym - na 72.

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Japonka po odwieszeniu rakiety na kołek objęła kierownicze stanowisko w Japońskim Stowarzyszeniu Tenisowym. Teraz na jej wizerunku pojawiła się rysa.

Jak poinformowały japońskie media, Hiraki trafiła do aresztu śledczego. Byłej zawodniczce zarzuca się udział w oszustwach finansowych. Za pomocą mediów społecznościowych miała wyłudzić ok. 300 tys. jenów.

"Z pokrzywdzoną skontaktowała się za pośrednictwem komunikatora Line osoba podająca się za mężczyznę - ortopedę pracującego w szpitalu we Francji. Oszust twierdził, że jego bagaż został zatrzymany przez służby celne i że potrzebuje pieniędzy na uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia" — napisano na portalu nippon.com.

Ofiara przelała dolę na konto Hiraki, a pieniądze szybko zostały z niego wypłacone. Policja badająca sprawę nie wyklucza, że Japonka mogła uczestniczyć także w innych oszustwach.

KP, Polsat Sport