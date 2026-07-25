Walka z Prengą będzie dla "AJ-a" przygotowaniem do długo wyczekiwanego pojedynku z Tysonem Furym. "Gypsy King" w piątek podczas gali w Tajlandii pokonał Mariusza Wacha.

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Pięściarz pochodzący z Watford wraca do ringu po bardzo głośnej i kontrowersyjnej walce z influencerem Jake'em Paulem, którą wygrał przez nokaut w szóstej rundzie w grudniu 2025 roku.

Dla Albańczyka będzie to natomiast największe wyzwanie w jego dotychczasowej karierze. 35-latek ma jednak w rekordzie 20 zwycięstw i tylko jedną porażkę, odniesioną w 2017 roku. Oznacza to, że od ponad dziewięciu lat pozostaje on niepokonany.

Anthony Joshua - Kristian Prenga. Wynik walki. Kto wygrał?

O tym, kto wyjdzie zwycięsko ze starcia Joshua - Prenga, dowiemy się w nocy z soboty na niedzielę (25/26 lipca). Pojedynek obu pięściarzy odbędzie się bowiem około północy polskiego czasu.

Polsat Sport