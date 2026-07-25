Betclic 1 Liga: Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Ruch Chorzów. Relacja live i wynik na żywo

Bruk-Bet Termalica wraca do Betclic 1 Ligi po sezonie spędzonym w PKO BP Ekstraklasie. „Słonie” nie zdołały utrzymać miejsca wśród najlepszych zespołów w kraju, dlatego w Niecieczy ponownie rozpoczyna się budowa drużyny zdolnej walczyć o awans.

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Ruch ma za sobą kolejny rok spędzony na zapleczu elity. Chorzowianie nie zrealizowali celu, jakim był powrót do PKO BP Ekstraklasy, a rozpoczynający się sezon będzie dla nich następną próbą nawiązania do niedawnych występów na najwyższym poziomie.

Oba kluby należą do grona drużyn, od których kibice mogą oczekiwać walki o czołowe miejsca. Oba dysponują doświadczeniem wyniesionym z Ekstraklasy.

Pierwsza kolejka przyniesie więc bezpośrednią konfrontację dwóch potencjalnych kandydatów do baraży lub bezpośredniego awansu. Dla gospodarzy szczególnie istotne będzie szybkie odzyskanie pewności siebie po nieudanym poprzednim sezonie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Ruch Chorzów w niedzielę od godziny 14:30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport