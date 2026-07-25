Betclic 1 Liga: Puszcza Niepołomice – Polonia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Polonia Warszawa w poprzednim sezonie znalazła się w gronie drużyn walczących o awans do PKO BP Ekstraklasy. Stołeczny zespół ponownie mierzy wysoko, a udana inauguracja w Niepołomicach mogłaby potwierdzić jego aspiracje.

Puszcza ma za sobą kolejny rok spędzony na zapleczu elity po zakończeniu dwuletniej przygody w PKO BP Ekstraklasie. Drużyna z Niepołomic chce odbudować swoją pozycję i wrócić do stylu gry, dzięki któremu wcześniej potrafiła osiągać wyniki ponad stan.

Gospodarze tradycyjnie będą szukać swoich szans w dobrej organizacji, stałych fragmentach gry i fizycznej rywalizacji. Polonia powinna natomiast częściej utrzymywać się przy piłce i próbować przejąć inicjatywę.

W okresie przygotowawczym Puszcza mierzyła się między innymi z Widzewem Łódź. Spotkanie zakończyło się porażką zespołu z Niepołomic 0:2, ale wyniki sparingów mają drugorzędne znaczenie wobec formy prezentowanej po rozpoczęciu rywalizacji o punkty.

Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice – Polonia Warszawa w niedzielę od godziny 19:30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport