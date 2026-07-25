Betclic 1 Liga: Unia Skierniewice – Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

Dla Unii będzie to historyczne wydarzenie. Klub ze Skierniewic po raz pierwszy wystąpi na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce. Zespół Kamila Sochy przystępuje do kolejnego sezonu w roli beniaminka, ponieważ wcześniej również debiutował w Betclic 2 Lidze i od razu wywalczył następny awans.

Gospodarze pokazali w minionych rozgrywkach, że potrafią łączyć skuteczną grę z dużą regularnością. Teraz czeka ich jednak znacznie trudniejsze wyzwanie oraz rywalizacja z klubami posiadającymi dużo większe doświadczenie na szczeblu centralnym.

Stal Mielec ma za sobą pierwszy sezon w Betclic 1 Lidze po spadku z PKO BP Ekstraklasy w 2025 roku. Mielczanie nie zdołali szybko wrócić do elity, dlatego kolejne rozgrywki rozpoczną z zamiarem poprawienia swojej pozycji.

Za Stalą przemawiają doświadczenie i ogranie zawodników, ale inauguracje w wykonaniu beniaminków często przynoszą niespodzianki. Unia może liczyć na wyjątkową atmosferę oraz dodatkową motywację związaną z pierwszym w historii klubu spotkaniem na zapleczu Ekstraklasy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Unia Skierniewice – Stal Mielec w niedzielę od godziny 17:00 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport