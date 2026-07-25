Kolejna niespodzianka w Lidze Narodów! Siatkarki Italii nie obronią tytułu

Premierowa odsłona przyniosła wyrównaną rywalizację obu zespołów, choć minimalną przewagę miały Włoszki (8:10, 13:15), brazylijskie siatkarki kilka razy wyrównywały wynik i były w kontakcie z rywalkami (18:18). Końcówkę, od stanu 19:20, po swojej myśli rozegrała ekipa z Italii, która wygrała serię akcji przy zagrywkach Ekateriny Antropovej (19:24). Dobrą zmianę dała Paola Egonu, która skutecznym atakiem ustaliła wynik na 21:25.

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Od pierwszych akcji drugiej partii inicjatywę przejęła Brazylia (6:2), która utrzymywała korzystny wynik na przestrzeni seta (14:10, 17:12). Siatkarki Canarinhas były skuteczniejsze od rywalek w ofensywie; Włoszki grały nerwowo, a problemy w ofensywie miała Ekaterina Antropova. W końcówce Italia zerwała się jeszcze do walki, zmniejszyła różnicę do dwóch oczek (23:21), jednak Julia Bergmann i Ana Cristina skutecznymi atakami przesądziły o wygranej Brazylii 25:21.

Włoszki rozpoczęły trzecią partię z Paolą Egonu w wyjściowym składzie, ale nadal przewagę miała Brazylia (6:4, 10:7). Przy stanie 19:15 siatkarki Italii zerwały się do walki - złapały kontakt (19:18), a później odrobiły straty (20:20), doprowadzając do emocjonującej końcówki. Ana Cristina wywalczyła piłkę setową dla Brazylii (24:23), a skuteczna odpowiedź Myriam Sylli rozpoczęła grę na przewagi. W niej górą była jednak ekipa Canarinhas, która zamknęła seta blokiem (26:24).

Siatkarki reprezentacji Włoch przeważały od początku czwartej odsłony (2:6), ale Brazylijki trzymały kontakt z przeciwniczkami (7:8, 14:15). Mimo naporu rywalek, Włoszki udanie rozegrały końcówkę - Stella Nervini wywalczyła piłkę setową (20:24), a po ataku Paoli Egonu (21:25) stało się jasne, że spotkanie rozstrzygnie się w tie-breaku.

W decydującym secie, po równej grze w pierwszych akcjach, cztery akcje z rzędu wygrała Brazylia (8:4). Podopieczne trenera Julio Velasco błyskawicznie zniwelowały tę różnicę (9:9). W końcówce serią wygranych akcji znów popisały się Brazylijki. Skutecznie atakowały Rosamaria Montibeller, Ana Cristina, a punktowy blok dał piłkę setową (14:11). Jeszcze odpowiedziała Paola Egonu, ale Ana Cristina przypieczętowała awans Brazylii do finału (15:12).

Skrót meczu Brazylia - Włochy:

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Najwięcej punktów: Ana Cristina (23), Julia Bergmann (15), Rosamaria Montibeller (15), Luzia Nezzo (10) – Brazylia; Paola Egonu (16), Stella Nervini (16), Myriam Sylla (12), Anna Danesi (11), Sarah Fahr (10) – Włochy.

Włoskie siatkarki dominowały w dwóch ostatnich sezonach reprezentacyjnych. Drużyna prowadzona przez trenera Julio Velasco wywalczyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu (2024), mistrzostwo świata (2025), a także wygrała dwie poprzednie edycje Ligi Narodów - tę zeszłoroczną z kompletem zwycięstw. W VNL 2026 włoskim siatkarkom pozostanie tylko walka o brązowy medal.

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywany w dniach 22-26 lipca w Makau. W drugim półfinale dojdzie do konfrontacji reprezentacji Chin z Turcją.

Brazylia – Włochy 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12)

Brazylia: Julia Bergmann, Roberta Ratzke, Luzia Nezzo, Diana Duarte, Rosamaria Montibeller, Ana Cristina – Marcelle Arruda (libero) oraz Kisy Nascimento, Macris Carneiro, Maiara Basso. Trener: Ze Roberto.

Włochy: Stella Nervini, Anna Danesi, Ekaterina Antropova, Sarah Fahr, Alessia Orro, Myriam Sylla – Eleonora Fersino (libero) oraz Carlotta Cambi, Ilaria Spirito, Paola Egonu, Denise Meli, Gaia Giovannini. Trener: Julio Velasco.

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