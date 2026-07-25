Carapaz wygrał przedostatni etap Tour de France. Pogacar blisko celu

W końcówce na czele długo jechał Amerykanin Sepp Kuss, ale sześć i siedem kilometrów przed metą zawodnik zespołu Visma-Lease a Bike miał dwa niegroźne upadki. Skorzystał na tym Carapaz, który finiszował samotnie.

Drugie miejsce zajął wicelider klasyfikacji generalnej Belg Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe). Kuss dojechał na trzeciej pozycji.

Czwarty na mecie Pogacar jest już o krok od wyrównania rekordu Francuzów Jacques'a Anquetila i Bernarda Hinault, Belga Eddy'ego Merckxa i Hiszpana Miguela Induraina, którzy wygrali „Wielką Pętlę” po pięć razy w karierze.

Organizatorzy ogłosili, że niedzielny etap, na którym nie powinno już dojść do żadnych znaczących przetasowań w klasyfikacji generalnej, zostanie skrócony z 133 do 89 km. U podstaw tej decyzji jest chęć odciążenia służb ratunkowych, zajętych walką z pożarami w Żyrondzie. Peleton nie wystartuje w Thoiry, jak planowano, a przeniesie się autokarami do Paryża i ruszy z miejsca, w którym będzie też meta.

Wyniki 20. etapu, (Le Bourg d’Oisans - Alpe d’Huez (170,9 km):

1. Richard Carapaz (Ekwador/EF Education-EasyPost) 4:59.39

2. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) strata 26 s

3. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) 31

4. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 1.05

5. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) ten sam czas

6. Lenny Martinez (Francja/Bahrain Victorious) 1.07

7. Jai Hindley (Australia/Red Bull-Bora-hansgrohe 2.15

8. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek) 2.55

9. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek)

10. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM) obaj ten sam czas

...

93. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 39.48

129. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 41.11

Klasyfikacja generalna:

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 72:53.44

2. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 6.26

3. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 9.42

4. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM) 11.56

5. Lenny Martinez (Francja/Bahrain Victorious) 13.02

6. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek) 14.59

7. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) 17.48

8. Richard Carapaz (Ekwador/EF Education-EasyPost) 20.00

9. Thomas Pidcock (W. Brytania/Pinarello Q36.5) 29.28

10. Jordan Jegat (Francja/TotalEnergies) 33.21

...

109. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 5:15.39

155. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 6:16.12