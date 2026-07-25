Carapaz wygrał przedostatni etap Tour de France. Pogacar blisko celu
Ekwadorczyk Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) wygrał przedostatni, 20. etap kolarskiego wyścigu Tour de France, o długości 170,9 km z Le Bourg d'Oisans do ośrodka narciarskiego Alpe d'Huez. W klasyfikacji generalnej wciąż pewnie prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG).
W końcówce na czele długo jechał Amerykanin Sepp Kuss, ale sześć i siedem kilometrów przed metą zawodnik zespołu Visma-Lease a Bike miał dwa niegroźne upadki. Skorzystał na tym Carapaz, który finiszował samotnie.
Drugie miejsce zajął wicelider klasyfikacji generalnej Belg Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe). Kuss dojechał na trzeciej pozycji.
Czwarty na mecie Pogacar jest już o krok od wyrównania rekordu Francuzów Jacques'a Anquetila i Bernarda Hinault, Belga Eddy'ego Merckxa i Hiszpana Miguela Induraina, którzy wygrali „Wielką Pętlę” po pięć razy w karierze.
Organizatorzy ogłosili, że niedzielny etap, na którym nie powinno już dojść do żadnych znaczących przetasowań w klasyfikacji generalnej, zostanie skrócony z 133 do 89 km. U podstaw tej decyzji jest chęć odciążenia służb ratunkowych, zajętych walką z pożarami w Żyrondzie. Peleton nie wystartuje w Thoiry, jak planowano, a przeniesie się autokarami do Paryża i ruszy z miejsca, w którym będzie też meta.
Wyniki 20. etapu, (Le Bourg d’Oisans - Alpe d’Huez (170,9 km):
1. Richard Carapaz (Ekwador/EF Education-EasyPost) 4:59.39
2. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) strata 26 s
3. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) 31
4. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 1.05
5. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) ten sam czas
6. Lenny Martinez (Francja/Bahrain Victorious) 1.07
7. Jai Hindley (Australia/Red Bull-Bora-hansgrohe 2.15
8. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek) 2.55
9. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek)
10. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM) obaj ten sam czas
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93. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 39.48
129. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 41.11
Klasyfikacja generalna:
1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 72:53.44
2. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 6.26
3. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 9.42
4. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM) 11.56
5. Lenny Martinez (Francja/Bahrain Victorious) 13.02
6. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek) 14.59
7. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) 17.48
8. Richard Carapaz (Ekwador/EF Education-EasyPost) 20.00
9. Thomas Pidcock (W. Brytania/Pinarello Q36.5) 29.28
10. Jordan Jegat (Francja/TotalEnergies) 33.21
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109. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 5:15.39
155. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 6:16.12