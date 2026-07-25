Zdecydowane zwycięstwo! Turcja zagra w finale Ligi Narodów

Po wyrównanym początku meczu (9:9), inicjatywę przejęły siatkarki reprezentacji Turcji, które wypracowały sobie solidną zaliczkę (10:15, 12:18). Turczynki miały wyraźną przewagę w ofensywie, rozkręciła się Melissa Vargas i przy stanie 13:21 wydawało się, że bardzo pewnie wygrają tę partię. Wówczas nastąpiła zaskakująca seria Chinek, które wygrały sześć kolejnych akcji przy zagrywkach Yuanyuan Wang (19:21). Turcja obroniła jednak przewagę. Ilkin Aydin zamknęła seta mocnym atakiem po bloku (21:25).

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W pierwszych akcjach drugiej partii minimalną przewagę miały Chiny (6:4). Szybko jednak do głosu doszły Turczynki, które odwróciły wynik (6:9), a w środkowej części seta jeszcze powiększyły punktowy dystans (7:12, 12:18), dominując w ofensywie. Dokładały też punkty zagrywką - as Ilkin Aydin dał piłkę setową, a po chwili Hande Baladin atakiem blok-aut ustaliła wynik na 15:25.

Chinki próbowały nawiązać walkę w kolejnej odsłonie. Gra toczyła się przy przewadze reprezentacji Turcji (5:7, 10:13), w środkowej części seta gospodynie wyrównały (14:14), ale rywalki odpowiedziały serią wygranych akcji (14:18). Od ego momentu Turczynki utrzymywały przewagę, pewnie zmierzając do finału. Hande Baladin dołożyła asa (19:23), atak Ilkin Aydin dał piłkę meczową, a błąd chińskich siatkarek zakończył to spotkanie (20:25).

Skrót meczu Chiny - Turcja:





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Najwięcej punktów: Yushan Zhuang (15) – Chiny; Melissa Vargas (23), Ilkin Aydin (15), Hande Baladin (11) – Turcja. Gospodynie ustępowały reprezentacji Turcji w ataku (33%-52%, punkty 36-54), gorzej punktowały też zagrywką (2-5) i blokiem (6-7); więcej błędów własnych po stronie Turcji (12, przy 9 Chinek).

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywany w dniach 22-26 lipca w Makau. W niedzielnym finale Turczynki zmierzą się z reprezentacją Brazylii; wcześniej dojdzie do konfrontacji Chiny - Włochy o brązowy medal.

Chiny – Turcja 0:3 (21:25, 15:25, 20:25)

Chiny: Xin Tang, Shengyu Xie, Aoqian Wang, Yuanyuan Wang, Xiangyu Gong, Yushan Zhuang – Mengjie Wang (libero) oraz Linyu Diao, Shuming Yang, Chenxuan Li, Linyu Diao, Feifan Ni, Yuhan Dong. Trener: Yong Zhao.

Turcja: Sinead Jack-Kisal, Hande Baladin, Melissa Vargas, Elif Sahin, Ilkin Aydin, Zehra Gunes – Gizem Orge (libero) oraz Saliha Sahin, Eylul Yatgin, Yaprak Erkek. Trener: Daniele Santarelli.

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