Liga Narodów siatkarek: Chiny - Włochy. Relacja live i wynik na żywo

Osiemnaście reprezentacji wystartowało w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Awans do turnieju finałowego VNL 2026, który jest rozgrywany w Makau (22-26 lipca) wywalczyło siedem najlepszych zespołów w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz - Chiny.

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W meczu o trzecie miejsce siatkarki reprezentacji Chin zmierzą się z Włoszkami. Chinki sprawiły sporą sensację, eliminując w ćwierćfinale reprezentację Stanów Zjednoczonych (3:2). Amerykanki wygrały wcześniej fazę zasadniczą, w której poniosły zaledwie dwie porażki. W półfinale gospodynie turnieju finałowego uległy wyraźnie reprezentacji Turcji 0:3.

Włoszki na inaugurację pewnie pokonały Holandię 3:0. W półfinale uległy jednak 2:3 reprezentacji Brazylii. To też spora niespodzianka, bo siatkarki Italii w dwóch ostatnich latach dominowały, zdobywając złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu (2024), mistrzostwo świata (2025), a także wygrywając dwie poprzednie edycje Ligi Narodów - tę zeszłoroczną z kompletem zwycięstw.

Chiny - Włochy. Kiedy mecz o trzecie miejsce Ligi Narodów?

Relacja na żywo i wynik meczu Chiny - Włochy w niedzielę 26 lipca o godzinie 9.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport