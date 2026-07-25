Czarni Sosnowiec - Athlone Town FC. Relacja live i wynik na żywo

Mistrzynie Polski w walce o grę w Kobiecej Lidze Mistrzów radzą sobie świetnie. W pierwszym meczu kwalifikacji pokonały gruziński klub, WFC Nike Lusso 7:1.

Ich najbliższe przeciwniczki, czyli zawodniczki Athlone Town FC, również zdominowały swoje rywalki ZFK Skopje 2014 z Macedonii Północnej, pokonując je 4:0.

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Wygrana drużyna awansuje do drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów Kobiet i będzie mogła kontynuować swoją europejską przygodę. porażka oznacza koniec marzeń o tych rozgrywkach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Czarni Sosnowiec - Athlone Town FC na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Antoni Bednarczyk