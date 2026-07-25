Czarni Sosnowiec - Athlone Town FC. Relacja live i wynik na żywo
W drugim meczu pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów Kobiet, Czarni Sosnowiec zagrają z irlandzkim Athlone Town FC. Obie drużyny rozpoczęły eliminacje od przekonujących zwycięstw. Relacja live i wynik na żywo meczu Czarni Sosnowiec - Athlone Town FC na Polsatsport.pl.
Mistrzynie Polski w walce o grę w Kobiecej Lidze Mistrzów radzą sobie świetnie. W pierwszym meczu kwalifikacji pokonały gruziński klub, WFC Nike Lusso 7:1.
Ich najbliższe przeciwniczki, czyli zawodniczki Athlone Town FC, również zdominowały swoje rywalki ZFK Skopje 2014 z Macedonii Północnej, pokonując je 4:0.
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Wygrana drużyna awansuje do drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów Kobiet i będzie mogła kontynuować swoją europejską przygodę. porażka oznacza koniec marzeń o tych rozgrywkach.
Relacja live i wynik na żywo meczu Czarni Sosnowiec - Athlone Town FC na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.Przejdź na Polsatsport.pl