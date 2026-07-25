Dramat FC Barcelona. To już kolejna śmierć na Camp Nou

Lokalna policja przekazała, że na stadion wezwano służby ratownicze, ale nie udało się uratować pracownika. Miał on zginąć w wyniku uderzenia. Trwa dochodzenie w sprawie tego zdarzenia.

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Podobna tragedia miała miejsce również w czerwcu 2023 roku. Wówczas także odnotowano śmiertelny wypadek na tym terenie.

"Klub FC Barcelona głęboko ubolewa nad śmiercią pracownika, który wczoraj stracił życie w wypadku przy pracy, do którego doszło podczas prac remontowych na stadionie Spotify Camp Nou. Klub pragnie złożyć najszczersze kondolencje oraz przekazać pełne wsparcie i serdeczność rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom zmarłego. Prezes FC Barcelona, Joan Laporta, pragnie osobiście przekazać kondolencje rodzinie i pozostaje do jej dyspozycji w imieniu całego klubu" - napisano w mediach społecznościowych FC Barcelona.

Przebudowa stadionu Camp Nou rozpoczęła się trzy lata temu, ale została spowolniona między innymi przez komplikacje związane z uzyskaniem pozwoleń oraz skargi dotyczące warunków pracy.

Projekt przebudowy koncentruje się obecnie częściowo na montażu pierścienia ściskającego, który ma wspierać konstrukcję dachu stadionu.

Zakończenie prac przewiduje się na początek 2028 roku.